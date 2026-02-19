https://crimea.ria.ru/20260219/tramp-prodlil-sanktsii-protiv-rossii-na-odin-god-1153357839.html

Трамп продлил санкции против России на один год - РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст указа, опубликованного в Федеральном реестре США.Из документа следует, что санкции в отношении России сохраняются в связи с продолжающимся действием режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине. Подчеркивается, что ситуация с конфликтом на Украине по-прежнему рассматривается Вашингтоном как представляющая "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике США.В октябре 2025 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина ввела санкции против Александра Лукашенко Зеленский заявил о введении новых санкций против России Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли

