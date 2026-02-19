Рейтинг@Mail.ru
Трамп продлил санкции против России на один год - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Трамп продлил санкции против России на один год
Трамп продлил санкции против России на один год - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Трамп продлил санкции против России на один год
Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст указа, опубликованного в Федеральном реестре США.Из документа следует, что санкции в отношении России сохраняются в связи с продолжающимся действием режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине. Подчеркивается, что ситуация с конфликтом на Украине по-прежнему рассматривается Вашингтоном как представляющая "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике США.В октябре 2025 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст указа, опубликованного в Федеральном реестре США.
"Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране (в связи с чрезвычайной ситуацией на Украине – ред.)", - говорится в тексте указа Трампа.
Из документа следует, что санкции в отношении России сохраняются в связи с продолжающимся действием режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине.
Подчеркивается, что ситуация с конфликтом на Украине по-прежнему рассматривается Вашингтоном как представляющая "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике США.
В октябре 2025 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.
