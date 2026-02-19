Рейтинг@Mail.ru
Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам
Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам
Telegram опроверг обвинения в свой адрес со стороны Минцифры России в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом агентству Reuters сообщили в... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Telegram опроверг обвинения в свой адрес со стороны Минцифры России в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом агентству Reuters сообщили в пресс-службе компании.Ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что иностранные спецслужбы получают доступ к данным в переписках в Telegram для ведения боевых действий против армии России.В среду, 18 февраля, министр цифрового развития Максуд Шадаев, выступая Государственной думе, заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что подтверждено российскими правоохранителями.При этом он сказал, что пока работу мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции пока что не будут ограничивать.В Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательства. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор пообещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и не будет исполнять российское законодательство.18 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский со ссылкой на Минцифры России сообщил, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram стало замедление загрузки "тяжелых" файлов.Россияне продолжают жаловаться на сбой в работе мессенджера. Только за полдня 18 февраля, по данным сервисов Downdetector и "Сбой.РФ", было зафиксировано свыше 600 жалоб.
Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам

Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам иностранных спецслужб

13:06 19.02.2026 (обновлено: 13:10 19.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Telegram опроверг обвинения в свой адрес со стороны Минцифры России в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом агентству Reuters сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что иностранные спецслужбы получают доступ к данным в переписках в Telegram для ведения боевых действий против армии России.

"Утверждение о взломе нашего шифрования – это выдумка", – заявили в пресс-службе Telegram.

В среду, 18 февраля, министр цифрового развития Максуд Шадаев, выступая Государственной думе, заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что подтверждено российскими правоохранителями.
При этом он сказал, что пока работу мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции пока что не будут ограничивать.
В Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательства. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.
10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор пообещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и не будет исполнять российское законодательство.
18 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский со ссылкой на Минцифры России сообщил, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram стало замедление загрузки "тяжелых" файлов.
Россияне продолжают жаловаться на сбой в работе мессенджера. Только за полдня 18 февраля, по данным сервисов Downdetector и "Сбой.РФ", было зафиксировано свыше 600 жалоб.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
Есть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензии
Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
 
Лента новостейМолния