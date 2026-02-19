https://crimea.ria.ru/20260219/telegram-otvetil-na-obvineniya-mintsifry-rossii-o-dostupe-k-perepiskam-1153339995.html

Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам

Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам

Telegram опроверг обвинения в свой адрес со стороны Минцифры России в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом агентству Reuters сообщили в... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T13:06

2026-02-19T13:06

2026-02-19T13:10

новости

telegram

мессенджеры

интернет

минцифры рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_f5f92e634b4648f8a7159083ab7f6b40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Telegram опроверг обвинения в свой адрес со стороны Минцифры России в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом агентству Reuters сообщили в пресс-службе компании.Ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что иностранные спецслужбы получают доступ к данным в переписках в Telegram для ведения боевых действий против армии России.В среду, 18 февраля, министр цифрового развития Максуд Шадаев, выступая Государственной думе, заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что подтверждено российскими правоохранителями.При этом он сказал, что пока работу мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции пока что не будут ограничивать.В Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательства. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор пообещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и не будет исполнять российское законодательство.18 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский со ссылкой на Минцифры России сообщил, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram стало замедление загрузки "тяжелых" файлов.Россияне продолжают жаловаться на сбой в работе мессенджера. Только за полдня 18 февраля, по данным сервисов Downdetector и "Сбой.РФ", было зафиксировано свыше 600 жалоб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущееЕсть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензииTelegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, telegram, мессенджеры, интернет, минцифры рф