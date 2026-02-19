Рейтинг@Mail.ru
Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин
Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин
В России число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В России число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.Путин также отметил, что шире стала использоваться и практика назначения альтернативного наказания по уголовным делам: условное лишение свободы, штраф, обязательные работы и так далее.Так, к реальному лишению свободы приговорены 125 тысяч лиц, или 26%, а почти 320 тысяч лиц, или 71%, получили альтернативные наказания, указал президент.Российский лидер также выразил уверенность, что при незначительных правонарушениях применять принцип "Вор должен сидеть в тюрьме" не всегда обоснованно.
владимир путин (политик), новости, россия, общество, суд
Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин

В России уменьшилось число заключений под стражу в качестве меры пресечения – Путин

14:20 19.02.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Ежегодное совещание судей РФ
Ежегодное совещание судей РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В России число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.

"Число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось на 6,2%. На 2% увеличилось количество случаев избрания домашнего ареста. Все это говорит о некотором смягчении практики избрания мер пресечения, связанных с ограничениями права на свободу", – сказал глава государства.

Путин также отметил, что шире стала использоваться и практика назначения альтернативного наказания по уголовным делам: условное лишение свободы, штраф, обязательные работы и так далее.
Так, к реальному лишению свободы приговорены 125 тысяч лиц, или 26%, а почти 320 тысяч лиц, или 71%, получили альтернативные наказания, указал президент.
Российский лидер также выразил уверенность, что при незначительных правонарушениях применять принцип "Вор должен сидеть в тюрьме" не всегда обоснованно.
"Конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним, "вор должен сидеть в тюрьме". Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения запирать человека за решетку – не всегда это обоснованно", – сказал Путин.
