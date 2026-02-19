https://crimea.ria.ru/20260219/sudy-stali-menshe-zaklyuchat-podozrevaemykh-pod-strazhu--putin-1153343554.html
Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин
19.02.2026
Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин
В России число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов...
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В России число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.Путин также отметил, что шире стала использоваться и практика назначения альтернативного наказания по уголовным делам: условное лишение свободы, штраф, обязательные работы и так далее.Так, к реальному лишению свободы приговорены 125 тысяч лиц, или 26%, а почти 320 тысяч лиц, или 71%, получили альтернативные наказания, указал президент.Российский лидер также выразил уверенность, что при незначительных правонарушениях применять принцип "Вор должен сидеть в тюрьме" не всегда обоснованно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В России число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.
"Число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось на 6,2%. На 2% увеличилось количество случаев избрания домашнего ареста. Все это говорит о некотором смягчении практики избрания мер пресечения, связанных с ограничениями права на свободу", – сказал глава государства.
Путин также отметил, что шире стала использоваться и практика назначения альтернативного наказания по уголовным делам: условное лишение свободы, штраф, обязательные работы и так далее.
Так, к реальному лишению свободы приговорены 125 тысяч лиц, или 26%, а почти 320 тысяч лиц, или 71%, получили альтернативные наказания, указал президент.
Российский лидер также выразил уверенность, что при незначительных правонарушениях применять принцип "Вор должен сидеть в тюрьме" не всегда обоснованно.
"Конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним, "вор должен сидеть в тюрьме". Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения запирать человека за решетку – не всегда это обоснованно", – сказал Путин.
