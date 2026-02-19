https://crimea.ria.ru/20260219/sudy-stali-menshe-zaklyuchat-podozrevaemykh-pod-strazhu--putin-1153343554.html

Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин

Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин

В России число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T14:20

2026-02-19T14:20

2026-02-19T14:20

владимир путин (политик)

новости

россия

общество

суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В России число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.Путин также отметил, что шире стала использоваться и практика назначения альтернативного наказания по уголовным делам: условное лишение свободы, штраф, обязательные работы и так далее.Так, к реальному лишению свободы приговорены 125 тысяч лиц, или 26%, а почти 320 тысяч лиц, или 71%, получили альтернативные наказания, указал президент.Российский лидер также выразил уверенность, что при незначительных правонарушениях применять принцип "Вор должен сидеть в тюрьме" не всегда обоснованно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимир путин (политик), новости, россия, общество, суд