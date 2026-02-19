https://crimea.ria.ru/20260219/ssha-ne-dali-vizy-delegatsii-belorussii-dlya-uchastiya-v-zasedanii-soveta-mira-1153358587.html

США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира

2026-02-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании "Совета мира", несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур. Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Белоруссии, опубликованном на сайте ведомства.Как отметили в ведомстве, белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов заседания "Совета мира" о том, что по решению президента республики Александра Лукашенко страну на мероприятии представит министр иностранных дел Максим Рыженков.В белорусском дипведомстве напомнили, что изначально приглашение принять участие в заседании "Совета мира" от президента США было направлено главе белорусского государства.19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Инициатор создания организации, президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов. Другие члены организации, такие как Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 миллиардов долларов в пакет помощи Газе.16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран."Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

