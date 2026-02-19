Рейтинг@Mail.ru
США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/ssha-ne-dali-vizy-delegatsii-belorussii-dlya-uchastiya-v-zasedanii-soveta-mira-1153358587.html
США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира
США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира - РИА Новости Крым, 19.02.2026
США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира
США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании "Совета мира", несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T20:58
2026-02-19T20:58
совет мира
дональд трамп
сша
новости
в мире
белоруссия
мид белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153358279_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c127ba560d421fb56ac1d698d24ea38c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании "Совета мира", несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур. Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Белоруссии, опубликованном на сайте ведомства.Как отметили в ведомстве, белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов заседания "Совета мира" о том, что по решению президента республики Александра Лукашенко страну на мероприятии представит министр иностранных дел Максим Рыженков.В белорусском дипведомстве напомнили, что изначально приглашение принять участие в заседании "Совета мира" от президента США было направлено главе белорусского государства.19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Инициатор создания организации, президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов. Другие члены организации, такие как Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 миллиардов долларов в пакет помощи Газе.16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран."Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153358279_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_de3cea21aceb5cd1ead543cc1cd18bb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет мира, дональд трамп, сша, новости, в мире, белоруссия, мид белоруссии
США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира

США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира – МИД республики

20:58 19.02.2026
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трампл на заседании Совета мира
Президент США Дональд Трампл на заседании Совета мира - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo Mark Schiefelbein
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании "Совета мира", несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур. Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Белоруссии, опубликованном на сайте ведомства.
Как отметили в ведомстве, белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов заседания "Совета мира" о том, что по решению президента республики Александра Лукашенко страну на мероприятии представит министр иностранных дел Максим Рыженков.
"Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы белорусской делегации выданы не были", - констатировали в МИД республики.
В белорусском дипведомстве напомнили, что изначально приглашение принять участие в заседании "Совета мира" от президента США было направлено главе белорусского государства.
"В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?", – добавили в МИД.
19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Инициатор создания организации, президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов. Другие члены организации, такие как Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 миллиардов долларов в пакет помощи Газе.
16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".
Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран.
"Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Совет мираДональд ТрампСШАНовостиВ миреБелоруссияМИД Белоруссии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
21:03Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
20:58США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира
20:45Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
20:40Трамп продлил санкции против России на один год
20:3211 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
20:28В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате
20:19В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным
20:06В Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"
19:45Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста
19:37ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – Развожаев
19:25ФАС установила надбавку в 1% к грузовым тарифам
19:19Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов
19:06Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира
18:59Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште
18:53В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище
18:43У сакского динозавра Бронти появятся 15 маленьких друзей
18:34Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского
18:21Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд
18:02Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы
Лента новостейМолния