Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году
Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году
Объем услуг, оказанных санаторно-курортными комплексами Крыма в минувшем году, вырос почти на 21%, доходы организаций превысили 18 миллиардов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T08:50
2026-02-19T08:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Объем услуг, оказанных санаторно-курортными комплексами Крыма в минувшем году, вырос почти на 21%, доходы организаций превысили 18 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Как отметил Ганзий, по количеству туристов, отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях в 2025 году, Крым занял третье место среди регионов РФ, после Кубани и Ставропольского края.Отдых в санаториях республики в среднем обходится гостям в 3,1 тысячи рублей, добавил министр.
Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году

Санатории Крыма оказали услуги туристам на 18 млрд рублей в 2025 году – власти

08:50 19.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСанаторное лечение
Санаторное лечение - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Объем услуг, оказанных санаторно-курортными комплексами Крыма в минувшем году, вырос почти на 21%, доходы организаций превысили 18 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"За 11 месяцев (2025 года – ред.), по данным Крымстата, рост объема предоставленных санаторно-курортными комплексами услуг составил 20,8%, доходы составили порядка 18,3 миллиарда рублей", – сказал руководитель ведомства.
Как отметил Ганзий, по количеству туристов, отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях в 2025 году, Крым занял третье место среди регионов РФ, после Кубани и Ставропольского края.
Отдых в санаториях республики в среднем обходится гостям в 3,1 тысячи рублей, добавил министр.
