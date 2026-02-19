https://crimea.ria.ru/20260219/skolko-zarabotali-sanatorii-kryma-na-turistakh-v-2025-godu-1153308791.html
Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году
Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году
Объем услуг, оказанных санаторно-курортными комплексами Крыма в минувшем году, вырос почти на 21%, доходы организаций превысили 18 миллиардов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Объем услуг, оказанных санаторно-курортными комплексами Крыма в минувшем году, вырос почти на 21%, доходы организаций превысили 18 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Как отметил Ганзий, по количеству туристов, отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях в 2025 году, Крым занял третье место среди регионов РФ, после Кубани и Ставропольского края.Отдых в санаториях республики в среднем обходится гостям в 3,1 тысячи рублей, добавил министр.
Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году
Санатории Крыма оказали услуги туристам на 18 млрд рублей в 2025 году – власти