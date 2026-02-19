Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма
В Крыму сильный ветер валит деревья на дороги – "Крымавтодор" расчищает трассы
10:30 19.02.2026 (обновлено: 10:42 19.02.2026)
© КрымавтодорРасчистка дорог в Крыму от поваленных ветром деревьев
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сильный ветер повалил деревья на дороги Крыма – дорожные службы проводят уборку и расчистку проезжей части под Алуштой в районе Кутузовки и Изобильного. Об этом сообщает "Крымавтодор".
"Работы проводят на участках: А-002 – расчистка проезжей части, Н-035 Н.В. Кутузовка и Н-010 Изобильное – уборка поваленных деревьев", – говорится в сообщении.
В "Крымавтодоре" просят водителей быть внимательными на этих участках.
В пресс-службе предприятия также сообщили, что проезд обеспечен, все работает в штатном режиме, проводится противогололедная обработка дорог.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодор", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.
