Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сильный ветер повалил деревья на дороги Крыма – дорожные службы проводят уборку и расчистку проезжей части под Алуштой в районе Кутузовки и Изобильного. Об этом сообщает "Крымавтодор".В "Крымавтодоре" просят водителей быть внимательными на этих участках.В пресс-службе предприятия также сообщили, что проезд обеспечен, все работает в штатном режиме, проводится противогололедная обработка дорог.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодор", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мороз, снег и штормовой ветер обрушатся на Крым в четвергНа Анапу идут шестиметровые волны5-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое

