Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма
Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сильный ветер повалил деревья на дороги Крыма – дорожные службы проводят уборку и расчистку проезжей части под Алуштой в районе Кутузовки и Изобильного. Об этом сообщает "Крымавтодор".
2026-02-19T10:30
2026-02-19T10:42
новости крыма
крым
крымская погода
погода в крыму
дороги крыма
крымавтодор
штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сильный ветер повалил деревья на дороги Крыма – дорожные службы проводят уборку и расчистку проезжей части под Алуштой в районе Кутузовки и Изобильного. Об этом сообщает "Крымавтодор".В "Крымавтодоре" просят водителей быть внимательными на этих участках.В пресс-службе предприятия также сообщили, что проезд обеспечен, все работает в штатном режиме, проводится противогололедная обработка дорог.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодор", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.
новости крыма, крым, крымская погода, погода в крыму, дороги крыма, крымавтодор, штормовое предупреждение
Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма

В Крыму сильный ветер валит деревья на дороги – "Крымавтодор" расчищает трассы

10:30 19.02.2026 (обновлено: 10:42 19.02.2026)
 
Расчистка дорог в Крыму от поваленных ветром деревьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сильный ветер повалил деревья на дороги Крыма – дорожные службы проводят уборку и расчистку проезжей части под Алуштой в районе Кутузовки и Изобильного. Об этом сообщает "Крымавтодор".

"Работы проводят на участках: А-002 – расчистка проезжей части, Н-035 Н.В. Кутузовка и Н-010 Изобильное – уборка поваленных деревьев", – говорится в сообщении.

В "Крымавтодоре" просят водителей быть внимательными на этих участках.
В пресс-службе предприятия также сообщили, что проезд обеспечен, все работает в штатном режиме, проводится противогололедная обработка дорог.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодор", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.
Мороз, снег и штормовой ветер обрушатся на Крым в четверг
 
Новости КрымаКрымКрымская погодаПогода в КрымуДороги КрымаКрымавтодорШтормовое предупреждение
 
