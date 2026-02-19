https://crimea.ria.ru/20260219/silnyy-veter-na-yubk--pereboi-v-dvizhenii-transporta-i-otklyucheniya-sveta-1153333366.html
На Южном берегу Крыма перебои в движении транспорта и отключения света
На Южном берегу Крыма перебои в движении транспорта и отключения света
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Ялте зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, повреждение контактной сети троллейбусов и падение деревьев из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации города.Ухудшение погодных условий, порывы ветра до 19 метров в секунду наблюдаются с вечера среды.В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило более ста обращений от жителей, обеспокоенных ситуацией, из-за непогоды произошли три аварийных отключения электроснабжения – два их них уже устранены, рассказали в администрации.Сильный ветер также оборвал троллейбусные провода на улице Морской. Как уточнили в профильных службах, бригады предприятия "Крымтроллейбус" оперативно ликвидировали повреждения, движение общественного транспорта восстановлено в штатном режиме.Кроме того, коммунальные службы продолжают расчистку территорий от поваленных деревьев. Работы ведутся в поселке Советское, в Гурзуфе в районе разворотного кольца, а также на улице Крупской в Ялте.В "Крымэнерго" сообщили, что часть Ялты и частично населенные пункты Виноградное и Куйбышево остались без света из-за аварии на сетях. По данным предприятия, для восстановления энергоснабжения аварийным бригадам потребуется ориентировочно три часа.Три населенных пункта Сакского района Крыма также частично обесточены из-за аварии, кроме того, утром в четверг без света оставались 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодор", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.
11:20 19.02.2026 (обновлено: 11:30 19.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Ялте зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, повреждение контактной сети троллейбусов и падение деревьев из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации города.
Ухудшение погодных условий, порывы ветра до 19 метров в секунду наблюдаются с вечера среды.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило более ста обращений от жителей, обеспокоенных ситуацией, из-за непогоды произошли три аварийных отключения электроснабжения – два их них уже устранены, рассказали в администрации.
"В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи электричества в домах по улицам Кирова, Большевистской, Красина и Мицко", – говорится в сообщении.
Сильный ветер также оборвал троллейбусные провода на улице Морской. Как уточнили в профильных службах, бригады предприятия "Крымтроллейбус" оперативно ликвидировали повреждения, движение общественного транспорта восстановлено в штатном режиме.
Кроме того, коммунальные службы продолжают расчистку территорий от поваленных деревьев. Работы ведутся в поселке Советское, в Гурзуфе в районе разворотного кольца, а также на улице Крупской в Ялте.
В "Крымэнерго" сообщили, что часть Ялты и частично населенные пункты Виноградное и Куйбышево остались без света из-за аварии на сетях. По данным предприятия, для восстановления энергоснабжения аварийным бригадам потребуется ориентировочно три часа.
Три населенных пункта Сакского района Крыма
также частично обесточены из-за аварии, кроме того, утром в четверг без света оставались 22 населенных пунктах
в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе.
В Крыму действует штормовое предупреждение
из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось
, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодор", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.
