Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах

Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах

2026-02-19T11:09

2026-02-19T11:09

2026-02-19T11:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с непогодой на базе регионального главка МЧС России функционирует оперативный штаб, приведена в готовность аэромобильная группировка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В результате непогоды в течении в Большой Ялте на проезжую часть упали деревья. "Проведены работы по распилу дерева и восстановлению электроснабжения", - добавили в МЧС. Центр управления в кризисных ситуациях находится в тесном взаимодействии с Едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях оперативно реагируют.Информация о пострадавших не поступала.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодора", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер валит деревья на дороги КрымаШторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край5-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое

