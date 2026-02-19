Рейтинг@Mail.ru
Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах
Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах
В Крыму в связи с непогодой на базе регионального главка МЧС России функционирует оперативный штаб, приведена в готовность аэромобильная группировка. Об этом... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T11:09
2026-02-19T11:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с непогодой на базе регионального главка МЧС России функционирует оперативный штаб, приведена в готовность аэромобильная группировка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В результате непогоды в течении в Большой Ялте на проезжую часть упали деревья. "Проведены работы по распилу дерева и восстановлению электроснабжения", - добавили в МЧС. Центр управления в кризисных ситуациях находится в тесном взаимодействии с Едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях оперативно реагируют.Информация о пострадавших не поступала.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодора", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер валит деревья на дороги КрымаШторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край5-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое
Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах

Движение на плато Ай-Петри ограничено из-за сильного ветра и снегопадов - МЧС

11:09 19.02.2026 (обновлено: 11:12 19.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с непогодой на базе регионального главка МЧС России функционирует оперативный штаб, приведена в готовность аэромобильная группировка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Движение по основным автодорогам республики и через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме. Движение на плато Ай-Петри ограничено из-за сильного ветра и снегопадов. Социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно", - говорится в сообщении.
В результате непогоды в течении в Большой Ялте на проезжую часть упали деревья.
"Проведены работы по распилу дерева и восстановлению электроснабжения", - добавили в МЧС.
Центр управления в кризисных ситуациях находится в тесном взаимодействии с Едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях оперативно реагируют.
Информация о пострадавших не поступала.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодора", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.
