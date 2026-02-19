https://crimea.ria.ru/20260219/shtorm-v-krymu---situatsiya-v-gorakh-i-na-dorogakh-1153333225.html
Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах
Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах
В Крыму в связи с непогодой на базе регионального главка МЧС России функционирует оперативный штаб, приведена в готовность аэромобильная группировка. Об этом... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T11:09
2026-02-19T11:09
2026-02-19T11:12
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
новости крыма
крым
происшествия
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119389679_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b981ace73eb8c992fd248ed2ec6bdef1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с непогодой на базе регионального главка МЧС России функционирует оперативный штаб, приведена в готовность аэромобильная группировка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В результате непогоды в течении в Большой Ялте на проезжую часть упали деревья. "Проведены работы по распилу дерева и восстановлению электроснабжения", - добавили в МЧС. Центр управления в кризисных ситуациях находится в тесном взаимодействии с Едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях оперативно реагируют.Информация о пострадавших не поступала.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодора", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер валит деревья на дороги КрымаШторм с селями и сильным ветром обрушится на Краснодарский край5-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119389679_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8aa9d9849aed9519dc2e19262f95cbd3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, новости крыма, крым, происшествия, погода в крыму
Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах
Движение на плато Ай-Петри ограничено из-за сильного ветра и снегопадов - МЧС
11:09 19.02.2026 (обновлено: 11:12 19.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с непогодой на базе регионального главка МЧС России функционирует оперативный штаб, приведена в готовность аэромобильная группировка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Движение по основным автодорогам республики и через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме. Движение на плато Ай-Петри ограничено из-за сильного ветра и снегопадов. Социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно", - говорится в сообщении.
В результате непогоды в течении в Большой Ялте на проезжую часть упали деревья.
"Проведены работы по распилу дерева и восстановлению электроснабжения", - добавили в МЧС.
Центр управления в кризисных ситуациях находится в тесном взаимодействии с Едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях оперативно реагируют.
Информация о пострадавших не поступала.
В Крыму действует штормовое предупреждение
из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось
, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодора", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: