Рейтинг@Mail.ru
Севастополь вышел в лидеры по качеству жизни среди регионов России - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/sevastopol-vyshel-v-lidery-po-kachestvu-zhizni-sredi-regionov-rossii-1153351281.html
Севастополь вышел в лидеры по качеству жизни среди регионов России
Севастополь вышел в лидеры по качеству жизни среди регионов России - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Севастополь вышел в лидеры по качеству жизни среди регионов России
Севастополь вошел в двадцатку регионов России с самым высоким качеством жизни по версии Агентства стратегических инициатив. Об этом в четверг сообщил губернатор РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T16:41
2026-02-19T16:41
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153350337_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_d5c6b722b1212fbb319de3fc5bea3d5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в двадцатку регионов России с самым высоким качеством жизни по версии Агентства стратегических инициатив. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил РазвожаевОн уточнил, что рейтинг составлен по итогам опросов граждан и учитывает 149 показателей в 12 направлениях, среди которых жилищные условия, охрана здоровья, образование, транспорт, материальное благополучие и другие."При повышении этих показателей закономерно увеличивается и уровень приверженности — социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок", - написал губернатор. По его информации, Севастополь в этом году вошел в число регионов, лидирующих по улучшению уровня занятости населения, жилищных условий, благоустройства и приведения в порядок дорог."Безусловно, у нас остаются задачи, требующие решения, их немало. Но экспертная оценка подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении и работаем на результат", - заключил Развожаев.Севастополь стал одним из 36 субъектов России, который вовремя выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения, также сообщал ранее Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в СевастополеСевастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работКрым за ЗОЖ: республика резко поднялась в рейтинге регионов России
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153350337_25:0:1256:923_1920x0_80_0_0_45625583a23838c3504e6a8c81684757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма
Севастополь вышел в лидеры по качеству жизни среди регионов России

Севастополь вошел в топ-20 регионов России по качеству жизни – Развожаев

16:41 19.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в двадцатку регионов России с самым высоким качеством жизни по версии Агентства стратегических инициатив. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев

"По итогам 2025 года Севастополь поднялся на одну позицию и занял 12 место, годом ранее мы были на 13 строчке. По Южному федеральному округу наш город занял первое место", – констатировал Развожаев.

Он уточнил, что рейтинг составлен по итогам опросов граждан и учитывает 149 показателей в 12 направлениях, среди которых жилищные условия, охрана здоровья, образование, транспорт, материальное благополучие и другие.
"При повышении этих показателей закономерно увеличивается и уровень приверженности — социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок", - написал губернатор.
По его информации, Севастополь в этом году вошел в число регионов, лидирующих по улучшению уровня занятости населения, жилищных условий, благоустройства и приведения в порядок дорог.
"Безусловно, у нас остаются задачи, требующие решения, их немало. Но экспертная оценка подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении и работаем на результат", - заключил Развожаев.
Севастополь стал одним из 36 субъектов России, который вовремя выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения, также сообщал ранее Развожаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе
Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
Крым за ЗОЖ: республика резко поднялась в рейтинге регионов России
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
17:22Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению
17:09Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем
17:01В Севастополе возобновляют движение морского транспорта
16:55Россиянин Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде-2026 в ски-альпинизме
16:51Путин назвал Мадагаскар важным партнером России
16:47Еще двух человек спали из-под завалов на автозаводе в Липецкой области
16:41Севастополь вышел в лидеры по качеству жизни среди регионов России
16:30У исторического здания кинотеатра "Родина" в Балаклаве осыпалась стена
16:03ЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии
15:55Производитель металлоконструкций "СМК Шадринск" отпраздновал юбилей
15:48В центре Севастополя частично перекрыли проезд
15:39В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов
15:30Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием
15:21В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли
15:10В Крыму объяснили причину подорожания огурцов
14:57Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав россиян – Краснов
14:47Из-под завалов на автозаводе в Липецкой области достали пятерых
14:45В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
14:37Управляющие компании должны возмещать убытки за плохую работу – Краснов
Лента новостейМолния