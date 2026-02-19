Севастополь вышел в лидеры по качеству жизни среди регионов России

https://crimea.ria.ru/20260219/sevastopol-vyshel-v-lidery-po-kachestvu-zhizni-sredi-regionov-rossii-1153351281.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в двадцатку регионов России с самым высоким качеством жизни по версии Агентства стратегических инициатив. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил РазвожаевОн уточнил, что рейтинг составлен по итогам опросов граждан и учитывает 149 показателей в 12 направлениях, среди которых жилищные условия, охрана здоровья, образование, транспорт, материальное благополучие и другие."При повышении этих показателей закономерно увеличивается и уровень приверженности — социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок", - написал губернатор. По его информации, Севастополь в этом году вошел в число регионов, лидирующих по улучшению уровня занятости населения, жилищных условий, благоустройства и приведения в порядок дорог."Безусловно, у нас остаются задачи, требующие решения, их немало. Но экспертная оценка подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении и работаем на результат", - заключил Развожаев.Севастополь стал одним из 36 субъектов России, который вовремя выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения, также сообщал ранее Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в двадцатку регионов России с самым высоким качеством жизни по версии Агентства стратегических инициатив. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев
"По итогам 2025 года Севастополь поднялся на одну позицию и занял 12 место, годом ранее мы были на 13 строчке. По Южному федеральному округу наш город занял первое место", – констатировал Развожаев.
Он уточнил, что рейтинг составлен по итогам опросов граждан и учитывает 149 показателей в 12 направлениях, среди которых жилищные условия, охрана здоровья, образование, транспорт, материальное благополучие и другие.
"При повышении этих показателей закономерно увеличивается и уровень приверженности — социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок", - написал губернатор.
По его информации, Севастополь в этом году вошел в число регионов, лидирующих по улучшению уровня занятости населения, жилищных условий, благоустройства и приведения в порядок дорог.
"Безусловно, у нас остаются задачи, требующие решения, их немало. Но экспертная оценка подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении и работаем на результат", - заключил Развожаев.
Севастополь стал одним из 36 субъектов России, который вовремя выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения
, также сообщал ранее Развожаев.
