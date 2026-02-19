Школьник в Пермском крае ранил ножом сверстника – он в тяжелом состоянии
В Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника в школе – ребенок в тяжелом состоянии
08:02 19.02.2026 (обновлено: 08:20 19.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Семиклассник в школе в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
"Сегодня в СОШ №1 Александровска 7-классник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное, подчеркнул губернатор.
Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранительные органы.
В последнее время в образовательных учреждениях участились инциденты с оружием. 13 февраля ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе. 10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.
7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.
6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.
4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.
Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.