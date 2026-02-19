Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде-2026 в ски-альпинизме - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Россиянин Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде-2026 в ски-альпинизме
Россиянин Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде-2026 в ски-альпинизме - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Россиянин Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде-2026 в ски-альпинизме
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Эта медаль стала первой для сборной... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T16:55
2026-02-19T16:55
олимпийские игры
италия
спорт
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Эта медаль стала первой для сборной России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Организационный комитет Олимпийских игр.На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.Спринтерская гонка состоит из подъема и спуска. Спортсмены начинают подъем на лыжах, затем прикрепляют их к рюкзаку и преодолевают часть дистанции без них, а потом снова надевают лыжи. В верхней точке они снимают с лыж камусы и спускаются к финишу. По итогам предварительных раундов лучшие выходят в финал и разыгрывают награды. Обычно каждый заезд длится около 3,5 минут.Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
италия
олимпийские игры, италия, спорт, в мире, новости
Россиянин Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде-2026 в ски-альпинизме

Россиянин Никита Филиппов на Олимпиаде завоевал первую для России медаль в ски-альпинизме

16:55 19.02.2026
 
© Федерация альпинизма России / Перейти в фотобанкРоссийский спортсмен, ски-альпинист, член Федерации альпинизма России Никита Филиппов
Российский спортсмен, ски-альпинист, член Федерации альпинизма России Никита Филиппов
© Федерация альпинизма России
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Эта медаль стала первой для сборной России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Организационный комитет Олимпийских игр.
Филиппов в четверг финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды. Он первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде 2026 года. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль (2.34,03), третьим финишировал француз Тибо Ансельме (2.36,34), уточнили в комитете.
На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
Спринтерская гонка состоит из подъема и спуска. Спортсмены начинают подъем на лыжах, затем прикрепляют их к рюкзаку и преодолевают часть дистанции без них, а потом снова надевают лыжи. В верхней точке они снимают с лыж камусы и спускаются к финишу. По итогам предварительных раундов лучшие выходят в финал и разыгрывают награды. Обычно каждый заезд длится около 3,5 минут.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
