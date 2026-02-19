https://crimea.ria.ru/20260219/rossiyanin-filippov-vyigral-serebro-na-olimpiade-2026-v-ski-alpinizme-1153352433.html

Россиянин Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде-2026 в ски-альпинизме

Россиянин Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде-2026 в ски-альпинизме

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Эта медаль стала первой для сборной России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Организационный комитет Олимпийских игр.На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.Спринтерская гонка состоит из подъема и спуска. Спортсмены начинают подъем на лыжах, затем прикрепляют их к рюкзаку и преодолевают часть дистанции без них, а потом снова надевают лыжи. В верхней точке они снимают с лыж камусы и спускаются к финишу. По итогам предварительных раундов лучшие выходят в финал и разыгрывают награды. Обычно каждый заезд длится около 3,5 минут.Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играхУкраина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусовКто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026

