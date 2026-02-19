https://crimea.ria.ru/20260219/reshit-vopros-o-zemlyakh-ne-poluchitsya-zelenskiy-o-peregovorakh-v-zheneve-1153326390.html

Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен, что на переговорах в Женеве удастся решить территориальные вопросы.По словам главы киевского режима, на переговорах в Женеве "есть некоторые конструктивные моменты", а территориальные вопросы можно попытаться решить на более высоком уровне.В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал видео, в котором, вопреки заявлениям секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, назвал результаты встречи в Женеве по урегулированию на Украине "недостаточными", и заявил, что рассчитывает на очередной раунд переговоров в феврале.17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию.Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Зеленский накануне заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

