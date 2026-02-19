Рейтинг@Mail.ru
Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/reshit-vopros-o-zemlyakh-ne-poluchitsya-zelenskiy-o-peregovorakh-v-zheneve-1153326390.html
Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве
Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен, что на переговорах в Женеве удастся решить... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T06:39
2026-02-19T06:52
новости
россия
украина
переговоры
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150482959_0:73:1069:674_1920x0_80_0_0_3bb4f183da8f92b3b6840b41c947f354.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен, что на переговорах в Женеве удастся решить территориальные вопросы.По словам главы киевского режима, на переговорах в Женеве "есть некоторые конструктивные моменты", а территориальные вопросы можно попытаться решить на более высоком уровне.В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал видео, в котором, вопреки заявлениям секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, назвал результаты встречи в Женеве по урегулированию на Украине "недостаточными", и заявил, что рассчитывает на очередной раунд переговоров в феврале.17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию.Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Зеленский накануне заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150482959_112:63:946:688_1920x0_80_0_0_afbe473d62c366e9b5479077a680168a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, украина, переговоры, владимир зеленский
Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве

На переговорах России и Украины не получится договориться о территориях – Зеленский

06:39 19.02.2026 (обновлено: 06:52 19.02.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен, что на переговорах в Женеве удастся решить территориальные вопросы.
"Я не уверен, что наши команды действительно смогут решить вопрос о землях. Конечно, в конечном счете, это зависит от нашего народа, принимать мирное соглашение или нет", – цитирует РИА Новости Зеленского.
По словам главы киевского режима, на переговорах в Женеве "есть некоторые конструктивные моменты", а территориальные вопросы можно попытаться решить на более высоком уровне.
В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал видео, в котором, вопреки заявлениям секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, назвал результаты встречи в Женеве по урегулированию на Украине "недостаточными", и заявил, что рассчитывает на очередной раунд переговоров в феврале.

"Сегодня подробно говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. Был второй день встреч – и трехсторонний формат, и также другие форматы... По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов – серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах еще не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале", – сказал Зеленский.

17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию.
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.
Зеленский накануне заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиРоссияУкраинаПереговорыВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:50Сколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 году
08:31Когда в Судаке начнут ремонтировать разрушенную штормом набережную
08:16В Крыму частично обесточены 16 населенных пунктов на севере и ЮБК
08:02Школьник в Пермском крае ранил ножом сверстника – он в тяжелом состоянии
07:52Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынки
07:27113 украинских беспилотников атаковали шесть регионов России
07:07Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуострове
06:39Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве
06:07Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛА
00:01Мороз, снег и штормовой ветер обрушатся на Крым в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 19 февраля
23:47Путину понравились крымские лимоны
23:37Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными
23:34Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы
23:21Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить
23:17Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
23:13Маргарита Симоньян: "Горжусь быть первым пропагандистом России"
23:09Рейд в Севастополе закрыт
22:53Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день
22:52Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
Лента новостейМолния