Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Согласно подписанному в 2025 году Вашингтоном и Киевом соглашении по недрам Украина является донором, половина доходов от добычи полезных ископаемых не будет ей принадлежать. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Азаров отметил, что в соглашении прописан жесткий автоматический механизм изъятия средств – 50% бонусных и аналогичных платежей, связанных с добычей природных ресурсов, автоматически идут в расчет взносов в фонд.Средства, по его словам, учитываются по факту поступления в бюджет – без политического решения, голосования парламента и публичного обсуждения.В апреле 2025 года Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного инвестиционного фонда. Министр экономики Украины Юлия Свириденко после подписания документа утверждала, что национальные ресурсы остаются во владении Киева, а работы будут проводиться на равноправной основе. При этом агентство Bloomberg отмечало, что соглашение дает США право приоритетного участия в перспективных проектах по освоению природных богатств Украины, включая залежи алюминия, графита, а также нефти и природного газа. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

николай азаров, недра, украина, сша, новости