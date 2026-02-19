https://crimea.ria.ru/20260219/raskryty-novye-podrobnosti-usloviy-sdelki-po-nedram-mezhdu-ukrainoy-i-ssha-1153357956.html
Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
Согласно подписанному в 2025 году Вашингтоном и Киевом соглашении по недрам Украина является донором, половина доходов от добычи полезных ископаемых не будет ей РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T20:45
2026-02-19T20:45
2026-02-19T20:45
николай азаров
недра
украина
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111406/32/1114063200_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f11b08587f0c2d0a3254c8160b230231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Согласно подписанному в 2025 году Вашингтоном и Киевом соглашении по недрам Украина является донором, половина доходов от добычи полезных ископаемых не будет ей принадлежать. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Азаров отметил, что в соглашении прописан жесткий автоматический механизм изъятия средств – 50% бонусных и аналогичных платежей, связанных с добычей природных ресурсов, автоматически идут в расчет взносов в фонд.Средства, по его словам, учитываются по факту поступления в бюджет – без политического решения, голосования парламента и публичного обсуждения.В апреле 2025 года Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного инвестиционного фонда. Министр экономики Украины Юлия Свириденко после подписания документа утверждала, что национальные ресурсы остаются во владении Киева, а работы будут проводиться на равноправной основе. При этом агентство Bloomberg отмечало, что соглашение дает США право приоритетного участия в перспективных проектах по освоению природных богатств Украины, включая залежи алюминия, графита, а также нефти и природного газа. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111406/32/1114063200_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_47b16e23533f434e59bc1376bf999eb3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай азаров, недра, украина, сша, новости
Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
Сделка с США по полезным ископаемым сделала из Украины донора ресурсов – Азаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Согласно подписанному в 2025 году Вашингтоном и Киевом соглашении по недрам Украина является донором, половина доходов от добычи полезных ископаемых не будет ей принадлежать. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Исходя из порядка распределения средств, фонд восстановления Украины оказался без украинского управления. Украина в американо-украинском инвестиционном фонде восстановления не управляет ничем. Ее роль – донор. Она перечисляет деньги, а решения принимаются без ее участия", - написал политик в своем Telegram-канале.
Азаров отметил, что в соглашении прописан жесткий автоматический механизм изъятия средств – 50% бонусных и аналогичных платежей, связанных с добычей природных ресурсов, автоматически идут в расчет взносов в фонд.
Средства, по его словам, учитываются по факту поступления в бюджет – без политического решения, голосования парламента и публичного обсуждения.
"То есть, половина доходов от украинских недр заранее зарезервирована. Как только деньги появляются в бюджете – они уже не совсем украинские", – констатировал экс-премьер.
В апреле 2025 года Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного инвестиционного фонда. Министр экономики Украины Юлия Свириденко после подписания документа утверждала, что национальные ресурсы остаются во владении Киева, а работы будут проводиться на равноправной основе. При этом агентство Bloomberg отмечало, что соглашение дает США право приоритетного участия в перспективных проектах по освоению природных богатств Украины, включая залежи алюминия, графита, а также нефти и природного газа. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.