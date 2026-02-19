Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/raskryty-novye-podrobnosti-usloviy-sdelki-po-nedram-mezhdu-ukrainoy-i-ssha-1153357956.html
Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
Согласно подписанному в 2025 году Вашингтоном и Киевом соглашении по недрам Украина является донором, половина доходов от добычи полезных ископаемых не будет ей РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T20:45
2026-02-19T20:45
николай азаров
недра
украина
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111406/32/1114063200_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f11b08587f0c2d0a3254c8160b230231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Согласно подписанному в 2025 году Вашингтоном и Киевом соглашении по недрам Украина является донором, половина доходов от добычи полезных ископаемых не будет ей принадлежать. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Азаров отметил, что в соглашении прописан жесткий автоматический механизм изъятия средств – 50% бонусных и аналогичных платежей, связанных с добычей природных ресурсов, автоматически идут в расчет взносов в фонд.Средства, по его словам, учитываются по факту поступления в бюджет – без политического решения, голосования парламента и публичного обсуждения.В апреле 2025 года Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного инвестиционного фонда. Министр экономики Украины Юлия Свириденко после подписания документа утверждала, что национальные ресурсы остаются во владении Киева, а работы будут проводиться на равноправной основе. При этом агентство Bloomberg отмечало, что соглашение дает США право приоритетного участия в перспективных проектах по освоению природных богатств Украины, включая залежи алюминия, графита, а также нефти и природного газа. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111406/32/1114063200_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_47b16e23533f434e59bc1376bf999eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай азаров, недра, украина, сша, новости
Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США

Сделка с США по полезным ископаемым сделала из Украины донора ресурсов – Азаров

20:45 19.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Согласно подписанному в 2025 году Вашингтоном и Киевом соглашении по недрам Украина является донором, половина доходов от добычи полезных ископаемых не будет ей принадлежать. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Исходя из порядка распределения средств, фонд восстановления Украины оказался без украинского управления. Украина в американо-украинском инвестиционном фонде восстановления не управляет ничем. Ее роль – донор. Она перечисляет деньги, а решения принимаются без ее участия", - написал политик в своем Telegram-канале.
Азаров отметил, что в соглашении прописан жесткий автоматический механизм изъятия средств – 50% бонусных и аналогичных платежей, связанных с добычей природных ресурсов, автоматически идут в расчет взносов в фонд.
Средства, по его словам, учитываются по факту поступления в бюджет – без политического решения, голосования парламента и публичного обсуждения.
"То есть, половина доходов от украинских недр заранее зарезервирована. Как только деньги появляются в бюджете – они уже не совсем украинские", – констатировал экс-премьер.
В апреле 2025 года Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного инвестиционного фонда. Министр экономики Украины Юлия Свириденко после подписания документа утверждала, что национальные ресурсы остаются во владении Киева, а работы будут проводиться на равноправной основе. При этом агентство Bloomberg отмечало, что соглашение дает США право приоритетного участия в перспективных проектах по освоению природных богатств Украины, включая залежи алюминия, графита, а также нефти и природного газа. При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Николай АзаровНедраУкраинаСШАНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
21:03Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
20:58США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира
20:45Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
20:40Трамп продлил санкции против России на один год
20:3211 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
20:28В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате
20:19В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным
20:06В Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"
19:45Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста
19:37ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – Развожаев
19:25ФАС установила надбавку в 1% к грузовым тарифам
19:19Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов
19:06Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира
18:59Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште
18:53В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище
18:43У сакского динозавра Бронти появятся 15 маленьких друзей
18:34Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского
18:21Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд
18:02Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы
Лента новостейМолния