https://crimea.ria.ru/20260219/raketnyy-obstrel-belgoroda---chast-goroda-ostalas-bez-tepla-1153329356.html

Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла

Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла

Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ. Как сообщил утром в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T09:22

2026-02-19T09:22

2026-02-19T09:22

белгород

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

атаки всу

новости сво

теплоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153042118_0:21:801:471_1920x0_80_0_0_9ce63960c960423e588c881431231caf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ. Как сообщил утром в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в город везут тепловые пушки и генераторы.В Белгородской области в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики, сообщал Гладков накануне вечером.По его словам, из Ленинградской области в город передана 251 тепловая пушка. Их передают в Главное управление МЧС России по области и будут устанавливать на каждый подъезд многоквартирного дома, где потеряно теплоснабжение. Кроме того "Красный крест" доставил в регион генераторы, тепловые пушки, термопоты, адаптеры питания для усиления работы пунктов обогрева.В ночь на среду украинские боевики также нанесли массированные ракетные удары по Белгороду, сообщал мэр города Валентин Демидов. Зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, информировал губернатор Гладков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктураПять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, атаки всу, новости сво, теплоснабжение