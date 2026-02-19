https://crimea.ria.ru/20260219/raketnyy-obstrel-belgoroda---chast-goroda-ostalas-bez-tepla-1153329356.html
Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла
Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла
Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ. Как сообщил утром в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T09:22
2026-02-19T09:22
2026-02-19T09:22
белгород
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
атаки всу
новости сво
теплоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153042118_0:21:801:471_1920x0_80_0_0_9ce63960c960423e588c881431231caf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ. Как сообщил утром в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в город везут тепловые пушки и генераторы.В Белгородской области в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики, сообщал Гладков накануне вечером.По его словам, из Ленинградской области в город передана 251 тепловая пушка. Их передают в Главное управление МЧС России по области и будут устанавливать на каждый подъезд многоквартирного дома, где потеряно теплоснабжение. Кроме того "Красный крест" доставил в регион генераторы, тепловые пушки, термопоты, адаптеры питания для усиления работы пунктов обогрева.В ночь на среду украинские боевики также нанесли массированные ракетные удары по Белгороду, сообщал мэр города Валентин Демидов. Зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, информировал губернатор Гладков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктураПять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области43 украинских беспилотника ликвидировали над Крымом и регионами России
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153042118_0:0:737:552_1920x0_80_0_0_e1c5f4d19b73a36b26592a0452fdfa20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, атаки всу, новости сво, теплоснабжение
Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла
Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ – Гладков