Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла
Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла
Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ. Как сообщил утром в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ. Как сообщил утром в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в город везут тепловые пушки и генераторы.В Белгородской области в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики, сообщал Гладков накануне вечером.По его словам, из Ленинградской области в город передана 251 тепловая пушка. Их передают в Главное управление МЧС России по области и будут устанавливать на каждый подъезд многоквартирного дома, где потеряно теплоснабжение. Кроме того "Красный крест" доставил в регион генераторы, тепловые пушки, термопоты, адаптеры питания для усиления работы пунктов обогрева.В ночь на среду украинские боевики также нанесли массированные ракетные удары по Белгороду, сообщал мэр города Валентин Демидов. Зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, информировал губернатор Гладков.
Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без тепла

Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ – Гладков

09:22 19.02.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПункт обогрева в Белгороде
Пункт обогрева в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки ВСУ. Как сообщил утром в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в город везут тепловые пушки и генераторы.
В Белгородской области в результате очередной массированной ракетной атаки ВСУ пострадали мирные люди и повреждены объекты энергетики, сообщал Гладков накануне вечером.
"Всю ночь продолжались и сейчас продолжаются восстановительные работы на наших объектах энергетики, по которым вчера вечером враг нанес очередной удар – массированный ракетный обстрел. Сейчас частично прекращена подача тепловой энергии в части жилых домов Белгорода", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, из Ленинградской области в город передана 251 тепловая пушка. Их передают в Главное управление МЧС России по области и будут устанавливать на каждый подъезд многоквартирного дома, где потеряно теплоснабжение. Кроме того "Красный крест" доставил в регион генераторы, тепловые пушки, термопоты, адаптеры питания для усиления работы пунктов обогрева.
В ночь на среду украинские боевики также нанесли массированные ракетные удары по Белгороду, сообщал мэр города Валентин Демидов. Зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, информировал губернатор Гладков.
