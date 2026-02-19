https://crimea.ria.ru/20260219/pytayutsya-oboyti-na-povorote-ssha-nachinayut-voynu-s-es-za-novye-rynki-1153327574.html

Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынки

Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынки - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынки

Соединенные Штаты вступают в открытый конфликт с Евросоюзом в рамках усиливающейся борьбы за торговые отношения со странами Глобального Юга, на очереди – рынки... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T07:52

2026-02-19T07:52

2026-02-19T07:52

малек дудаков

мнения

сша

европейский союз (ес)

латинская америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123182937_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_2dea769a194922f4533276daa555f461.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты вступают в открытый конфликт с Евросоюзом в рамках усиливающейся борьбы за торговые отношения со странами Глобального Юга, на очереди – рынки Латинской Америки. К такому мнению, анализируя события, приходит политолог-американист Малек Дудаков.В борьбе за рынки стран Глобального Юга США в очередной раз пытаются "обойти европейцев на повороте", отмечает политолог.На этот раз команда президента США Дональда Трампа ворвалась в дела ЕС и стран Меркосур, заключивших не так давно большую сделку, добавил он. Штаты договорились с президентом Аргентины Хавьером Милеем о доступе американских версий европейских сыров на аргентинский рынок, чем вызвали возмущение других участников интеграционного объединения в Южной Америке, по правилам которого любые торговые переговоры должны вестись совместно, напомнил политолог.При этом ратификация сделки между Меркосур и Евросоюзом была заблокирована Европарламентом под давлением правых, выступающих за права европейских фермеров, оказавшихся под ударом из-за новых договоренностей ЕС, подчеркнул Дудаков.Соединенные Штаты пытаются ставить Европе палки в колеса за то, что той удалось первой договориться с Индией и обогнать США, и сами рвутся вперед, объясняет эксперт.При этом и те, и другие в жаркой борьбе упустили из виду, что ключевым торговым партнером стран Меркосур давно стал Китай, заметил Дудаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с МеркосуромСитуация с топливом на Кубе критическая – КремльЛавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными

сша

латинская америка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малек дудаков, мнения, сша, европейский союз (ес), латинская америка