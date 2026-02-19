https://crimea.ria.ru/20260219/pytayutsya-oboyti-na-povorote-ssha-nachinayut-voynu-s-es-za-novye-rynki-1153327574.html
Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынки
Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынки - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынки
Соединенные Штаты вступают в открытый конфликт с Евросоюзом в рамках усиливающейся борьбы за торговые отношения со странами Глобального Юга, на очереди – рынки... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T07:52
2026-02-19T07:52
2026-02-19T07:52
малек дудаков
мнения
сша
европейский союз (ес)
латинская америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123182937_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_2dea769a194922f4533276daa555f461.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты вступают в открытый конфликт с Евросоюзом в рамках усиливающейся борьбы за торговые отношения со странами Глобального Юга, на очереди – рынки Латинской Америки. К такому мнению, анализируя события, приходит политолог-американист Малек Дудаков.В борьбе за рынки стран Глобального Юга США в очередной раз пытаются "обойти европейцев на повороте", отмечает политолог.На этот раз команда президента США Дональда Трампа ворвалась в дела ЕС и стран Меркосур, заключивших не так давно большую сделку, добавил он. Штаты договорились с президентом Аргентины Хавьером Милеем о доступе американских версий европейских сыров на аргентинский рынок, чем вызвали возмущение других участников интеграционного объединения в Южной Америке, по правилам которого любые торговые переговоры должны вестись совместно, напомнил политолог.При этом ратификация сделки между Меркосур и Евросоюзом была заблокирована Европарламентом под давлением правых, выступающих за права европейских фермеров, оказавшихся под ударом из-за новых договоренностей ЕС, подчеркнул Дудаков.Соединенные Штаты пытаются ставить Европе палки в колеса за то, что той удалось первой договориться с Индией и обогнать США, и сами рвутся вперед, объясняет эксперт.При этом и те, и другие в жаркой борьбе упустили из виду, что ключевым торговым партнером стран Меркосур давно стал Китай, заметил Дудаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с МеркосуромСитуация с топливом на Кубе критическая – КремльЛавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными
сша
латинская америка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123182937_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5db428c6cdee53e55031c5d5a4f9b802.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малек дудаков, мнения, сша, европейский союз (ес), латинская америка
Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынки
США вступают в открытый конфликт с Евросоюзом за новые рынки – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты вступают в открытый конфликт с Евросоюзом в рамках усиливающейся борьбы за торговые отношения со странами Глобального Юга, на очереди – рынки Латинской Америки. К такому мнению, анализируя события, приходит политолог-американист Малек Дудаков.
В борьбе за рынки стран Глобального Юга США в очередной раз пытаются "обойти европейцев на повороте", отмечает политолог.
"США вступают в открытый конфликт с Евросоюзом в рамках усиливающегося противостояния... Белый дом пытается опередить европейцев и первым заключить торговое соглашение с Аргентиной с выгодами для США", – отмечает Дудаков в комментарии, который опубликовал в своем Telegram-канале.
На этот раз команда президента США Дональда Трампа ворвалась в дела ЕС и стран Меркосур
, заключивших не так давно большую сделку, добавил он. Штаты договорились с президентом Аргентины Хавьером Милеем о доступе американских версий европейских сыров на аргентинский рынок, чем вызвали возмущение других участников интеграционного объединения в Южной Америке, по правилам которого любые торговые переговоры должны вестись совместно, напомнил политолог.
При этом ратификация сделки между Меркосур и Евросоюзом была заблокирована Европарламентом под давлением правых, выступающих за права европейских фермеров, оказавшихся под ударом из-за новых договоренностей ЕС, подчеркнул Дудаков.
Соединенные Штаты пытаются ставить Европе палки в колеса за то, что той удалось первой договориться с Индией и обогнать США, и сами рвутся вперед, объясняет эксперт.
При этом и те, и другие в жаркой борьбе упустили из виду, что ключевым торговым партнером стран Меркосур давно стал Китай, заметил Дудаков.
"США и Евросоюзу же до него далеко. Но борьба за рынки явно будет только усиливаться на фоне экономических неурядиц по обе стороны Атлантики. Сейчас не до приличий – речь о выживании и том, кто первым надорвется", – делает вывод политолог.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: