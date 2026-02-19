https://crimea.ria.ru/20260219/putin-nazval-madagaskar-vazhnym-partnerom-rossii-1153352343.html

Путин назвал Мадагаскар важным партнером России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Мадагаскар - один из важных партнеров России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах.Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Мадагаскара в связи с последствиями циклонов, повлекших человеческие жертвы.Он добавил, что Россия со своей стороны предпринимает необходимые усилия для того, чтобы оказать стране гуманитарную помощь.По словам президента страны, Россия готова сотрудничать с Мадагаскаром на площадке ООН.Глава государства отметил, что представители молодежи Мадагаскара проходят подготовку в высших учебных заведениях России, многие из них получили высшее образование и хорошую квалификацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

