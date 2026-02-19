https://crimea.ria.ru/20260219/putin-nazval-madagaskar-vazhnym-partnerom-rossii-1153352343.html
Путин назвал Мадагаскар важным партнером России
Путин назвал Мадагаскар важным партнером России - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Путин назвал Мадагаскар важным партнером России
Мадагаскар - один из важных партнеров России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 19.02.2026
16:51 19.02.2026 (обновлено: 16:56 19.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Мадагаскар - один из важных партнеров России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас я могу констатировать, что Мадагаскар является одним из важных партнеров в Африке", - сказал Путин на российско-малагасийских переговорах.
Путин в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах.
"Хотел бы отметить, что у нас много интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, это геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование", - сказал Путин.
Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Мадагаскара в связи с последствиями циклонов, повлекших человеческие жертвы.
"Соболезнования в связи с двумя циклонами, в результате которых пострадало свыше 270 тысяч человек, более 40 человек погибло", - сказал Путин в ходе российско-мадагаскарских переговоров.
Он добавил, что Россия со своей стороны предпринимает необходимые усилия для того, чтобы оказать стране гуманитарную помощь.
По словам президента страны, Россия готова сотрудничать с Мадагаскаром на площадке ООН.
Глава государства отметил, что представители молодежи Мадагаскара проходят подготовку в высших учебных заведениях России, многие из них получили высшее образование и хорошую квалификацию.
"Мы готовы развивать эти отношения в гуманитарной сфере и дальше, так же, как и работать с вами на международных площадках, включая, прежде всего, Организации Объединенных Наций", - сказал Путин в ходе российско-мадагаскарских переговоров.
