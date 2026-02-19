Рейтинг@Mail.ru
Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США
Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США
В США распаляется очередной, на этот раз инфраструктурный кризис на фоне резонансного ЧП с прорывом канализационных труб под Вашингтоном. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 19.02.2026
Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США

В США распаляется инфраструктурный кризис после прорыва канализации под Вашингтоном

21:49 19.02.2026
 
© РИА Новости . Борис Бабанов / Перейти в фотобанкСточные воды
Сточные воды - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В США распаляется очередной, на этот раз инфраструктурный кризис на фоне резонансного ЧП с прорывом канализационных труб под Вашингтоном. Об этом пишет политолог-американист Малек Дудаков, анализируя ситуацию с коммунальной инфраструктурой в Америке и то, как ее используют в своих целях демократы против действующей власти во главе с Дональдом Трампом.
Пока президент США Дональд Трамп с головой ушел в геополитику, внутри Штатов распаляется инфраструктурный кризис, отмечает Дудаков.
По его словам, очередное усугубление ситуации произошло месяц назад, когда недалеко от Вашингтона случился масштабный прорыв канализационных труб, в результате 240 миллионов галлонов – почти миллиард литров – сточных вод оказались в реке Потомак.
Все это время рабочие латали сети, чтобы хоть как-то остановить стоки, несущиеся в одну из важнейших водных артерий восточного побережья США, однако нужно еще 600 миллионов долларов на модернизацию в штате старой инфраструктуры, отметил эксперт.

"Местный оператор водоснабжения и водоотведения DC Water давно предупреждал власти об износе труб. Никто этим не занимался. Теперь же приходится в спешном режиме устранять последствия катастрофы. На полное восстановление инфраструктуры понадобится еще как минимум 9 месяцев", – пишет Дудаков в своем Telegram-канале.

Белый дом требует от властей Мэриленда взять на себя ответственность за ЧП и ремонтировать трубы за свой счет, при этом местные демократы просекли обстановку и уже винят во всем команду Трампа, отметил политолог.
"Бюджеты экологического агентства США были урезаны на 50%, там прошли массовые сокращения. На 20% уменьшился и персонал FEMA – американского МЧС, которое занимается реагированием на форс-мажоры. Теперь любое ЧП демократы используют как повод для критики Трампа", – добавил Дудаков.
В том же Мэриленде рухнувший два года назад мост до сих пор не удалось восстановить, кроме того, в штате вспыхнул энергокризис, и таких инцидентов происходит все больше по стране на фоне общего износа инфраструктуры, пишет он.

"Десятки тысяч мостов и плотин по всей Америке срочно требуют ремонта. Состояние труб и электросетей оставляет желать лучшего. На модернизацию всего этого нужны триллионы долларов", – подытожил эксперт.

Ранее Дудаков прокомментировал начало открытой войны США против Европы за новые рынки Латинской Америки. На этот раз команда президента США Дональда Трампа ворвалась в дела ЕС и стран Меркосур, заключивших не так давно большую сделку. Штаты договорились с президентом Аргентины Хавьером Милеем о доступе американских версий европейских сыров на аргентинский рынок, чем вызвали возмущение других участников интеграционного объединения в Южной Америке, по правилам которого любые торговые переговоры должны вестись совместно.
