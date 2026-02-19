https://crimea.ria.ru/20260219/proryv-kanalizatsii-pod-vashingtonom-raspalil-infrastrukturnyy-krizis-v-ssha-1153345320.html

Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США

Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США

В США распаляется очередной, на этот раз инфраструктурный кризис на фоне резонансного ЧП с прорывом канализационных труб под Вашингтоном. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T21:49

2026-02-19T21:49

2026-02-19T21:49

новости

сша

инфраструктура

малек дудаков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153346612_0:194:3000:1882_1920x0_80_0_0_ed56f4b8a04f627922c520874f018754.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В США распаляется очередной, на этот раз инфраструктурный кризис на фоне резонансного ЧП с прорывом канализационных труб под Вашингтоном. Об этом пишет политолог-американист Малек Дудаков, анализируя ситуацию с коммунальной инфраструктурой в Америке и то, как ее используют в своих целях демократы против действующей власти во главе с Дональдом Трампом.Пока президент США Дональд Трамп с головой ушел в геополитику, внутри Штатов распаляется инфраструктурный кризис, отмечает Дудаков.По его словам, очередное усугубление ситуации произошло месяц назад, когда недалеко от Вашингтона случился масштабный прорыв канализационных труб, в результате 240 миллионов галлонов – почти миллиард литров – сточных вод оказались в реке Потомак.Все это время рабочие латали сети, чтобы хоть как-то остановить стоки, несущиеся в одну из важнейших водных артерий восточного побережья США, однако нужно еще 600 миллионов долларов на модернизацию в штате старой инфраструктуры, отметил эксперт.Белый дом требует от властей Мэриленда взять на себя ответственность за ЧП и ремонтировать трубы за свой счет, при этом местные демократы просекли обстановку и уже винят во всем команду Трампа, отметил политолог."Бюджеты экологического агентства США были урезаны на 50%, там прошли массовые сокращения. На 20% уменьшился и персонал FEMA – американского МЧС, которое занимается реагированием на форс-мажоры. Теперь любое ЧП демократы используют как повод для критики Трампа", – добавил Дудаков.В том же Мэриленде рухнувший два года назад мост до сих пор не удалось восстановить, кроме того, в штате вспыхнул энергокризис, и таких инцидентов происходит все больше по стране на фоне общего износа инфраструктуры, пишет он.Ранее Дудаков прокомментировал начало открытой войны США против Европы за новые рынки Латинской Америки. На этот раз команда президента США Дональда Трампа ворвалась в дела ЕС и стран Меркосур, заключивших не так давно большую сделку. Штаты договорились с президентом Аргентины Хавьером Милеем о доступе американских версий европейских сыров на аргентинский рынок, чем вызвали возмущение других участников интеграционного объединения в Южной Америке, по правилам которого любые торговые переговоры должны вестись совместно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, инфраструктура, малек дудаков, происшествия