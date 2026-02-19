Рейтинг@Mail.ru
Производитель металлоконструкций "СМК Шадринск" отпраздновал юбилей
Производитель металлоконструкций "СМК Шадринск" отпраздновал юбилей
Производитель металлоконструкций "СМК Шадринск" отпраздновал юбилей - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Производитель металлоконструкций "СМК Шадринск" отпраздновал юбилей
Предприятие по производству металлоконструкций "СМК Шадринск" 18 февраля отпраздновало 50-летний юбилей, сообщает пресс-служба АО "СМК Шадринск". РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Предприятие по производству металлоконструкций "СМК Шадринск" 18 февраля отпраздновало 50-летний юбилей, сообщает пресс-служба АО "СМК Шадринск".В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Шадринска Антон Мокан и председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов.Официальная часть празднования началась с посещения Ледовой арены. Почетные гости посетили тренировку воспитанников академии хоккея имени Михайлова, пообщались с юными хоккеистами и их родителями. В настоящее время в академии занимаются более 150 воспитанников.Торжественное празднование юбилея состоялось во Дворце культуры Шадринска. Сотрудники предприятия, чей многолетний труд вносит особый вклад в развитие завода, были удостоены высоких наград. Благодарственные письма губернатора Курганской области, администрации Шадринска и председателя совета директоров ГК "СМК" вручили ведущим специалистам и рабочим, вносящим неоценимый вклад в развитие производства.Особые слова благодарности были адресованы ветеранам производства, чей опыт и профессионализм заложили традиции ответственности и мастерства, ставшие основой устойчивого развития предприятия.За 50 лет работы "СМК Шадринск" стал одним из ведущих производителей металлоконструкций в России и странах СНГ. Продукция завода применяется при строительстве крупных объектов федерального значения. Предприятие реализует корпоративную политику, основанную на принципах высокой социальной ответственности, активно участвуя в социальных инициативах муниципального и регионального масштаба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Производитель металлоконструкций "СМК Шадринск" отпраздновал юбилей

15:55 19.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Предприятие по производству металлоконструкций "СМК Шадринск" 18 февраля отпраздновало 50-летний юбилей, сообщает пресс-служба АО "СМК Шадринск".
В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Шадринска Антон Мокан и председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов.
Официальная часть празднования началась с посещения Ледовой арены. Почетные гости посетили тренировку воспитанников академии хоккея имени Михайлова, пообщались с юными хоккеистами и их родителями. В настоящее время в академии занимаются более 150 воспитанников.
Торжественное празднование юбилея состоялось во Дворце культуры Шадринска. Сотрудники предприятия, чей многолетний труд вносит особый вклад в развитие завода, были удостоены высоких наград. Благодарственные письма губернатора Курганской области, администрации Шадринска и председателя совета директоров ГК "СМК" вручили ведущим специалистам и рабочим, вносящим неоценимый вклад в развитие производства.
"Полвека работы — это заслуга нескольких поколений профессионалов, чей ответственный подход и преданность делу позволили пройти через все испытания. Я благодарю коллектив и считаю важным продолжать поддержку не только производства, но и социальных проектов. Выражаю признательность губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову и его команде за внимание к развитию промышленности региона и создание благоприятных условий для работы предприятий", — отметил Шамсутдинов.
Особые слова благодарности были адресованы ветеранам производства, чей опыт и профессионализм заложили традиции ответственности и мастерства, ставшие основой устойчивого развития предприятия.
За 50 лет работы "СМК Шадринск" стал одним из ведущих производителей металлоконструкций в России и странах СНГ. Продукция завода применяется при строительстве крупных объектов федерального значения. Предприятие реализует корпоративную политику, основанную на принципах высокой социальной ответственности, активно участвуя в социальных инициативах муниципального и регионального масштаба.
