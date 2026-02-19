Рейтинг@Mail.ru
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае потушили спустя почти два дня - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае потушили спустя почти два дня
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае потушили спустя почти два дня - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае потушили спустя почти два дня
В Краснодарском крае потушили пожар на Ильском нефтезаводе, разгоревшийся 17 февраля после атаки ВСУ, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРООЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потушили пожар на Ильском нефтезаводе, разгоревшийся 17 февраля после атаки ВСУ, сообщает оперштаб Кубани.В ночь на вторник российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже там загорелся еще один резервуар с нефтью. Накануне спасатели сообщили о локализации пожара.
новости, краснодарский край, ильский нпз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае потушили спустя почти два дня

На Кубани потушили пожар на Ильском нефтезаводе спустя почти двое суток

09:57 19.02.2026 (обновлено: 10:01 19.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарные МЧС России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРООЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потушили пожар на Ильском нефтезаводе, разгоревшийся 17 февраля после атаки ВСУ, сообщает оперштаб Кубани.
"По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 18 февраля в 23:04 удалось ликвидировать открытое горение. Полностью потушили огонь в 07:07 19 февраля", – говорится в публикации.
В ночь на вторник российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже там загорелся еще один резервуар с нефтью. Накануне спасатели сообщили о локализации пожара.
НовостиКраснодарский крайИльский НПЗПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
