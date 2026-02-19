https://crimea.ria.ru/20260219/pozhar-na-neftezavode-v-krasnodarskom-krae-potushili-spustya-pochti-dva-dnya-1153329907.html
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае потушили спустя почти два дня
В Краснодарском крае потушили пожар на Ильском нефтезаводе, разгоревшийся 17 февраля после атаки ВСУ, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T09:57
2026-02-19T09:57
2026-02-19T10:01
СИМФЕРООЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потушили пожар на Ильском нефтезаводе, разгоревшийся 17 февраля после атаки ВСУ, сообщает оперштаб Кубани.В ночь на вторник российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, в том числе 18 – над Кубанью. Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже там загорелся еще один резервуар с нефтью. Накануне спасатели сообщили о локализации пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛАНа Кубани ликвидирован пожар на НПЗ после вражеской атакиРебенок и трое взрослых спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе
09:57 19.02.2026 (обновлено: 10:01 19.02.2026)