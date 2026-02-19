Рейтинг@Mail.ru
Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира
Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира
В четверг в Вашингтоне открылось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа,... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Вашингтоне открылось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Открыл заседание президент США Дональд Трамп – инициатор создания данной международной организации. В ходе своего выступления американский лидер объявил о выделении средств для помощи сектору Газа, оценил перспективы урегулирования украинского конфликта и ситуации вокруг Ирана, а также охарактеризовал свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.Главные заявления главы Белого дома – в подборке РИА Новости Крым.Восстановление ГазыПо словам Трампа, Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов.Американский лидер добавил, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 миллиардов долларов в пакет помощи Газе."Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это", - добавил ТрампКонфликт на УкраинеГоворя о перспективах урегулирования украинского конфликта, Трамп вновь выразил надежду на то, что мира удастся достичь.Трамп также похвалил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, отметив его качества переговорщика."Стив прекрасный переговорщик... Он всем нравится. Украина его любит. Европа его любит. Россия его любит. Нет ничего, что было бы не так с ним", - отметил глава Белого дома.Отношения с Путиным и поддержка ОрбанаОн также отметил свои очень хорошие отношения с лидером Китая Си Цзиньпином и напомнил про свой визит в КНР в апреле.Президент США добавил, что полностью поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах."Не всем в Европе нравится эта поддержка, ну и ладно", - добавил он.Сделка с ИраномПо словам президента США, ясность в вопросе о сделке с Ираном может наступить в течение следующих десяти дней."Вернуть к жизни" ООНКак отметил Трамп, "Совет мира" намерен тесно сотрудничать с ООН и "вернуть в жизни" эту организацию.По словам американского лидера, у ООН есть огромный потенциал, и "Совет мира" будет следить за тем, чтобы она функционировала должным образом.Что такое "Совет мира" и кто в него входит16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран."Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.22 января был подписан устав "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Как заявила на церемонии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, "Совет мира" стал официально учрежденной международной организацией.Устав "Совета мира" на сегодняшний день подписали лидеры 19 государств. В их числе США, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Иордания, Казахстан, Катар, Косово. Также в организацию вошли Индонезия, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дональд трамп, совет мира, сша, в мире, политика, новости
Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира

Помощь сектору Газа и отношения с Путиным – главные заявления Трампа на "Совете мира"

19:06 19.02.2026
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo Evan Vucci
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Вашингтоне открылось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Открыл заседание президент США Дональд Трамп – инициатор создания данной международной организации. В ходе своего выступления американский лидер объявил о выделении средств для помощи сектору Газа, оценил перспективы урегулирования украинского конфликта и ситуации вокруг Ирана, а также охарактеризовал свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
Главные заявления главы Белого дома – в подборке РИА Новости Крым.

Восстановление Газы

По словам Трампа, Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов.
"Звучит как много, но это очень скромная сумма. Мы готовы выделить 10 миллиардов долларов, и вместе мы сможем осуществить мечту о том, чтобы принести стабильность и гармонию в регион, измученный многовековой войной", - приводит его слова РИА Новости.
Американский лидер добавил, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 миллиардов долларов в пакет помощи Газе.
"Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это", - добавил Трамп

Конфликт на Украине

Говоря о перспективах урегулирования украинского конфликта, Трамп вновь выразил надежду на то, что мира удастся достичь.
"Мы закончили восемь войн, и, я думаю, мы закончим девятую", - сказал он и вновь признал, что урегулировать этот конфликт оказалось сложнее, чем он раньше себе представлял.
Трамп также похвалил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, отметив его качества переговорщика.
"Стив прекрасный переговорщик... Он всем нравится. Украина его любит. Европа его любит. Россия его любит. Нет ничего, что было бы не так с ним", - отметил глава Белого дома.

Отношения с Путиным и поддержка Орбана

"У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным", - заявил Трамп.
Он также отметил свои очень хорошие отношения с лидером Китая Си Цзиньпином и напомнил про свой визит в КНР в апреле.
Президент США добавил, что полностью поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах.
"Не всем в Европе нравится эта поддержка, ну и ладно", - добавил он.

Сделка с Ираном

По словам президента США, ясность в вопросе о сделке с Ираном может наступить в течение следующих десяти дней.
"Как вы знаете, ведутся хорошие переговоры. За прошедшие годы было доказано, что заключить значимую сделку с Ираном непросто. Мы должны заключить значимую сделку, иначе произойдут плохие вещи", - добавил он.

"Вернуть к жизни" ООН

Как отметил Трамп, "Совет мира" намерен тесно сотрудничать с ООН и "вернуть в жизни" эту организацию.
По словам американского лидера, у ООН есть огромный потенциал, и "Совет мира" будет следить за тем, чтобы она функционировала должным образом.

Что такое "Совет мира" и кто в него входит

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".
Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран.
"Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.
22 января был подписан устав "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Как заявила на церемонии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, "Совет мира" стал официально учрежденной международной организацией.
Устав "Совета мира" на сегодняшний день подписали лидеры 19 государств. В их числе США, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Иордания, Казахстан, Катар, Косово. Также в организацию вошли Индонезия, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан.
