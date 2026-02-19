https://crimea.ria.ru/20260219/pomosch-gaze-i-otnosheniya-s-putinym-o-chem-govoril-tramp-na-sovete-mira-1153355860.html

Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира

Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира

В четверг в Вашингтоне открылось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа,... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T19:06

2026-02-19T19:06

2026-02-19T19:06

дональд трамп

совет мира

сша

в мире

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150161352_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d780652b9e5f7bddcf5e264a1f908c29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Вашингтоне открылось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Открыл заседание президент США Дональд Трамп – инициатор создания данной международной организации. В ходе своего выступления американский лидер объявил о выделении средств для помощи сектору Газа, оценил перспективы урегулирования украинского конфликта и ситуации вокруг Ирана, а также охарактеризовал свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.Главные заявления главы Белого дома – в подборке РИА Новости Крым.Восстановление ГазыПо словам Трампа, Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов.Американский лидер добавил, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 миллиардов долларов в пакет помощи Газе."Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это", - добавил ТрампКонфликт на УкраинеГоворя о перспективах урегулирования украинского конфликта, Трамп вновь выразил надежду на то, что мира удастся достичь.Трамп также похвалил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, отметив его качества переговорщика."Стив прекрасный переговорщик... Он всем нравится. Украина его любит. Европа его любит. Россия его любит. Нет ничего, что было бы не так с ним", - отметил глава Белого дома.Отношения с Путиным и поддержка ОрбанаОн также отметил свои очень хорошие отношения с лидером Китая Си Цзиньпином и напомнил про свой визит в КНР в апреле.Президент США добавил, что полностью поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах."Не всем в Европе нравится эта поддержка, ну и ладно", - добавил он.Сделка с ИраномПо словам президента США, ясность в вопросе о сделке с Ираном может наступить в течение следующих десяти дней."Вернуть к жизни" ООНКак отметил Трамп, "Совет мира" намерен тесно сотрудничать с ООН и "вернуть в жизни" эту организацию.По словам американского лидера, у ООН есть огромный потенциал, и "Совет мира" будет следить за тем, чтобы она функционировала должным образом.Что такое "Совет мира" и кто в него входит16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран."Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.22 января был подписан устав "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Как заявила на церемонии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, "Совет мира" стал официально учрежденной международной организацией.Устав "Совета мира" на сегодняшний день подписали лидеры 19 государств. В их числе США, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Иордания, Казахстан, Катар, Косово. Также в организацию вошли Индонезия, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, совет мира, сша, в мире, политика, новости