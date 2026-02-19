https://crimea.ria.ru/20260219/poisk-propavshikh-rybakov-v-azovskom-more-idet-uzhe-nedelyu-1153332748.html

Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю

Поиски пропавших рыбаков в Азовском море продолжаются седьмой день, специалисты обследуют берег и акваторию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления

2026-02-19T10:45

2026-02-19T10:45

2026-02-19T10:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Поиски пропавших рыбаков в Азовском море продолжаются седьмой день, специалисты обследуют берег и акваторию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.Два рыбака 1968 и 1983 годов рождения вышли в море неделю назад, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, МВД и другие службы взаимодействия. Всего от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 98 человек и 9 единиц техники.Накануне зону поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширили еще на 50 километров, сообщила РИА Новости Крым начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.

