Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю
Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море продолжаются седьмой день, специалисты обследуют берег и акваторию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T10:45
2026-02-19T10:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Поиски пропавших рыбаков в Азовском море продолжаются седьмой день, специалисты обследуют берег и акваторию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.Два рыбака 1968 и 1983 годов рождения вышли в море неделю назад, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, МВД и другие службы взаимодействия. Всего от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 98 человек и 9 единиц техники.Накануне зону поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширили еще на 50 километров, сообщила РИА Новости Крым начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю

В Азовском море уже неделю ищут пропавших рыбаков – обследовано 668 кв. км. акватории

10:45 19.02.2026 (обновлено: 10:55 19.02.2026)
 
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Поиски пропавших рыбаков в Азовском море продолжаются седьмой день, специалисты обследуют берег и акваторию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.
Два рыбака 1968 и 1983 годов рождения вышли в море неделю назад, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.

"По состоянию на 19 февраля поиски продолжаются. Всего с нарастающим итогом обследовано: 332 километра береговой линии и 668 квадратных километров акватории Азовского моря", – сказано в сообщении.

К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, МВД и другие службы взаимодействия. Всего от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 98 человек и 9 единиц техники.
Накануне зону поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширили еще на 50 километров, сообщила РИА Новости Крым начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.
