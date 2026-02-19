https://crimea.ria.ru/20260219/poisk-propavshikh-rybakov-v-azovskom-more-idet-uzhe-nedelyu-1153332748.html
Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю
Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море продолжаются седьмой день, специалисты обследуют берег и акваторию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T10:45
2026-02-19T10:45
2026-02-19T10:55
азовское море
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
новости
"крым-спас"
мвд по республике крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153332109_0:218:1156:868_1920x0_80_0_0_d562fc679706b37f8f0e452e7341521e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Поиски пропавших рыбаков в Азовском море продолжаются седьмой день, специалисты обследуют берег и акваторию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.Два рыбака 1968 и 1983 годов рождения вышли в море неделю назад, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, МВД и другие службы взаимодействия. Всего от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 98 человек и 9 единиц техники.Накануне зону поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширили еще на 50 километров, сообщила РИА Новости Крым начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153332109_0:1:1156:868_1920x0_80_0_0_c28211eefc7d77aca627c76511044aee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, новости, "крым-спас", мвд по республике крым, происшествия
Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю
В Азовском море уже неделю ищут пропавших рыбаков – обследовано 668 кв. км. акватории
10:45 19.02.2026 (обновлено: 10:55 19.02.2026)