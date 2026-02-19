https://crimea.ria.ru/20260219/poezd-simferopol-moskva-v-chetverg-otpravitsya-s-opozdaniem-1153346764.html
Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием
Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием
Поезд №028/027 Симферополь-Москва в четверг отправится с вокзала крымской столицы с опозданием из-за задержки состава Москва – Симферополь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T15:30
2026-02-19T15:30
2026-02-19T15:30
гранд сервис экспресс
москва
симферополь
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c71dfa08aa66b446ee95951ed2406157.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Поезд №028/027 Симферополь-Москва в четверг отправится с вокзала крымской столицы с опозданием из-за задержки состава Москва – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".Пассажиров просят планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — СимферопольИз России в Китай на поезде – когда возобновят рейсыПрямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
москва
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a565d1ead591c8ae7183e9f88052de66.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, москва, симферополь, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, крым, новости крыма
Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием
Поезд Симферополь-Москва в четверг уйдет из крымской столицы с опозданием – перевозчик