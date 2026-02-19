Рейтинг@Mail.ru
Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/poezd-simferopol-moskva-v-chetverg-otpravitsya-s-opozdaniem-1153346764.html
Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием
Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием
Поезд №028/027 Симферополь-Москва в четверг отправится с вокзала крымской столицы с опозданием из-за задержки состава Москва – Симферополь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T15:30
2026-02-19T15:30
гранд сервис экспресс
москва
симферополь
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c71dfa08aa66b446ee95951ed2406157.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Поезд №028/027 Симферополь-Москва в четверг отправится с вокзала крымской столицы с опозданием из-за задержки состава Москва – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".Пассажиров просят планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — СимферопольИз России в Китай на поезде – когда возобновят рейсыПрямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
москва
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a565d1ead591c8ae7183e9f88052de66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, москва, симферополь, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, крым, новости крыма
Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием

Поезд Симферополь-Москва в четверг уйдет из крымской столицы с опозданием – перевозчик

15:30 19.02.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтправление поезда "Таврия" из Москвы в Крым
Отправление поезда Таврия из Москвы в Крым - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Поезд №028/027 Симферополь-Москва в четверг отправится с вокзала крымской столицы с опозданием из-за задержки состава Москва – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №028/027 Симферополь-Москва сегодня, 19 февраля, будет отправлен из Симферополя не ранее 20.00. Причина – ожидаемое позднее прибытие в Симферополь поезда Москва-Симферополь по техническим причинам", – информирует перевозчик.
Пассажиров просят планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсы
Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
 
Гранд Сервис ЭкспрессМоскваСимферопольЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)Крымская железная дорога (КЖД)Железные дороги КрымаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Поезд Симферополь-Москва в четверг отправится с опозданием
15:21В Севастополе участнику СВО не хотели давать положенный участок земли
15:10В Крыму объяснили причину подорожания огурцов
14:57Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав россиян – Краснов
14:47Из-под завалов на автозаводе в Липецкой области достали пятерых
14:45В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
14:37Управляющие компании должны возмещать убытки за плохую работу – Краснов
14:32В Липецкой области рухнула кровля предприятия – под завалами ищут людей
14:20Суды стали меньше заключать подозреваемых под стражу – Путин
14:07Новости СВО: Киев потерял еще более 1200 боевиков за сутки
13:57Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-Черкесии
13:49Аксенов пригрозил выговорами главам четырех муниципалитетов Крыма
13:39Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальше
13:20Как зарождался Крымский мост 10 лет назад
13:15Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная
13:06Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам
13:00В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
12:47Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей
12:39Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ
12:22Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча
Лента новостейМолния