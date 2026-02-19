Рейтинг@Mail.ru
Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ
Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ
Будучи главой украинской армии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока". Знали о планах террористов и в ЦРУ. Об этом... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T12:39
2026-02-19T12:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Будучи главой украинской армии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока". Знали о планах террористов и в ЦРУ. Об этом пишут немецкие СМИ.При этом утверждается, что офис главы киевского режима Владимира Зеленского и сам он не были проинформированы об операции.Кроме того, о планах террористов взорвать "Северный поток" знали в ЦРУ, говорится в публикации. По информации СМИ, в США узнали о планах атаки на газопровод гораздо раньше, чем считалось ранее. По данным источников, весной 2022 года американские агенты встретились с организаторами атаки на "Северный поток" и обменивались информацией о технических деталях диверсии."ЦРУ на ранней стадии было осведомлено о планах террористов, совершивших атаку на "Северный поток", – отмечается в публикации.Но в итоге организаторы теракта на газопроводе действовали без поддержки США, найдя некого спонсора на Украине. Предупреждения были проигнорированы, и группа диверсантов продолжила свою деятельность даже без одобрения США, пишет издание.Представители ЦРУ в комментарии немецким СМИ не подтвердили информацию о поддержке американской спецслужбой плана террористов, совершивших подрыв "Северного потока".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков"Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в ИталииЭкономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан
Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ

Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный и о планах Киева знали в ЦРУ – СМИ

12:39 19.02.2026 (обновлено: 12:59 19.02.2026)
 
© AP PhotoУтечка из газопровода Nord Stream 2
Утечка из газопровода Nord Stream 2 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Будучи главой украинской армии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока". Знали о планах террористов и в ЦРУ. Об этом пишут немецкие СМИ.

"Эта операция (по подрыву "Северного потока" – ред.), в конце концов, была одобрена Валерием Залужным, который тогда был главой армии", – цитирует РИА Новости публикацию.

При этом утверждается, что офис главы киевского режима Владимира Зеленского и сам он не были проинформированы об операции.
Кроме того, о планах террористов взорвать "Северный поток" знали в ЦРУ, говорится в публикации. По информации СМИ, в США узнали о планах атаки на газопровод гораздо раньше, чем считалось ранее. По данным источников, весной 2022 года американские агенты встретились с организаторами атаки на "Северный поток" и обменивались информацией о технических деталях диверсии.
"ЦРУ на ранней стадии было осведомлено о планах террористов, совершивших атаку на "Северный поток", – отмечается в публикации.
Но в итоге организаторы теракта на газопроводе действовали без поддержки США, найдя некого спонсора на Украине. Предупреждения были проигнорированы, и группа диверсантов продолжила свою деятельность даже без одобрения США, пишет издание.
Представители ЦРУ в комментарии немецким СМИ не подтвердили информацию о поддержке американской спецслужбой плана террористов, совершивших подрыв "Северного потока".

"ЦРУ заявило, что сведения из расследования "крайне неточны" и не следует высказываться по этому поводу. Спецслужба сообщила лишь, что не следует рассматривать (опубликованное расследование – ред.) как фактическую информацию", – приводит РИА Новости выдержки из комментария представителей ЦРУ.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.
Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков"
Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
Экономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан
 
