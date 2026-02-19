https://crimea.ria.ru/20260219/podryv-severnogo-potoka-odobril-zaluzhnyy--smi-1153338165.html

Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ

Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Будучи главой украинской армии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока". Знали о планах террористов и в ЦРУ. Об этом пишут немецкие СМИ.При этом утверждается, что офис главы киевского режима Владимира Зеленского и сам он не были проинформированы об операции.Кроме того, о планах террористов взорвать "Северный поток" знали в ЦРУ, говорится в публикации. По информации СМИ, в США узнали о планах атаки на газопровод гораздо раньше, чем считалось ранее. По данным источников, весной 2022 года американские агенты встретились с организаторами атаки на "Северный поток" и обменивались информацией о технических деталях диверсии."ЦРУ на ранней стадии было осведомлено о планах террористов, совершивших атаку на "Северный поток", – отмечается в публикации.Но в итоге организаторы теракта на газопроводе действовали без поддержки США, найдя некого спонсора на Украине. Предупреждения были проигнорированы, и группа диверсантов продолжила свою деятельность даже без одобрения США, пишет издание.Представители ЦРУ в комментарии немецким СМИ не подтвердили информацию о поддержке американской спецслужбой плана террористов, совершивших подрыв "Северного потока".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков"Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в ИталииЭкономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан

