Рейтинг@Mail.ru
Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260219/pochemu-peredacha-kryma-ukraine-byla-nezakonnoy--mnenie-yurista-1153351065.html
Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста
Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста
Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году была незаконной в том числе и потому, что было нарушено право на самоопределение народа Крыма как... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T19:45
2026-02-19T19:45
радио "спутник в крыму"
юрий штурцев
мнения
украина
история
политика
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/19/1119300163_0:128:3061:1850_1920x0_80_0_0_0844414de751a24dd0803def08744cd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году была незаконной в том числе и потому, что было нарушено право на самоопределение народа Крыма как государственно-территориального образования в составе РСФСР. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" глава комиссии по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Общественной палаты Крыма Юрий Штурцев.Как отметил эксперт, многие юристы констатируют, что на тот момент в законодательстве Советского Союза не было юридической процедуры, которая четко определяла бы порядок изменения правового статуса субъекта и, более того, передачи части территории из одного субъекта в другой. Кроме того, Президиум Верховного совета СССР не обладал полномочиями, чтобы принимать такое решение.Однако, по словам Штурцева, мало кто из специалистов обращает внимание еще и на то, что РСФСР была федерацией, и ее особенностью было то, что ее составные части, в том числе Крымская область, обладали признаками суверенитета и были государственно-территориальными образованиями в составе государства."Крымская область на тот момент имела признаки суверенитета и государственности. УССР - унитарное государство, составные части которого не могут обладать признаками суверенитета. После передачи Крымская область фактически утратила свою государственность, которая у нее была в составе РСФСР, и в составе Украины перестала существовать как государственно-территориальное образование, став всего лишь административно-территориальной единицей Украины", – поясни юрист.Кроме того, отметил он, раз Крымская область была государственно-территориальным образованием, ее население обладало суверенитетом и правом принимать решение об изменении своего статуса.Специалист также отметил, что передача Крыма Украине стала своего рода социальной катастрофой, поскольку если до 1954 года население Крыма было частью населения РФСР и относилось к большинству, то в составе УССР крымчане стали меньшинством.Статус государственно-территориального образования Крым вернул только в 2014 году после воссоединения с Россией, подчеркнул Штурцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передача Крыма УССР предопределила катастрофу Украины – Константинов Точка распада: как голосовал Крым на референдуме о независимости Украины Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой
https://crimea.ria.ru/20250516/golosa-i-vlast--medinskiy-obyasnil-prichiny-peredachi-kryma-ukraine-1146502252.html
украина
ссср
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/19/1119300163_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_24d7e573434e66306243e8f6dfdf848b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий штурцев, мнения, украина, история, политика, ссср
Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста

Передача Крыма Украине была нарушением права крымчан на самоопределение – эксперт

19:45 19.02.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПервый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году была незаконной в том числе и потому, что было нарушено право на самоопределение народа Крыма как государственно-территориального образования в составе РСФСР. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" глава комиссии по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Общественной палаты Крыма Юрий Штурцев.
Как отметил эксперт, многие юристы констатируют, что на тот момент в законодательстве Советского Союза не было юридической процедуры, которая четко определяла бы порядок изменения правового статуса субъекта и, более того, передачи части территории из одного субъекта в другой. Кроме того, Президиум Верховного совета СССР не обладал полномочиями, чтобы принимать такое решение.
Однако, по словам Штурцева, мало кто из специалистов обращает внимание еще и на то, что РСФСР была федерацией, и ее особенностью было то, что ее составные части, в том числе Крымская область, обладали признаками суверенитета и были государственно-территориальными образованиями в составе государства.
Никита Хрущев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
16 мая 2025, 23:12
Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
"Крымская область на тот момент имела признаки суверенитета и государственности. УССР - унитарное государство, составные части которого не могут обладать признаками суверенитета. После передачи Крымская область фактически утратила свою государственность, которая у нее была в составе РСФСР, и в составе Украины перестала существовать как государственно-территориальное образование, став всего лишь административно-территориальной единицей Украины", – поясни юрист.
Кроме того, отметил он, раз Крымская область была государственно-территориальным образованием, ее население обладало суверенитетом и правом принимать решение об изменении своего статуса.
"В этом случае мы можем говорить о нарушении права народа на свое политическое самоопределение. Правильно было бы провести референдум и спросить у народа, проживающего в Крыму, желает ли он изменить свой статус и лишиться своей государственности в составе РСФСР. Но волю крымчан не спросили", - указал Штурцев.
Специалист также отметил, что передача Крыма Украине стала своего рода социальной катастрофой, поскольку если до 1954 года население Крыма было частью населения РФСР и относилось к большинству, то в составе УССР крымчане стали меньшинством.
Статус государственно-территориального образования Крым вернул только в 2014 году после воссоединения с Россией, подчеркнул Штурцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Передача Крыма УССР предопределила катастрофу Украины – Константинов
Точка распада: как голосовал Крым на референдуме о независимости Украины
Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой
 
Радио "Спутник в Крыму"Юрий ШтурцевМненияУкраинаИсторияПолитикаСССР
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
21:03Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
20:58США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира
20:45Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
20:40Трамп продлил санкции против России на один год
20:3211 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
20:28В Севастополе на зебре сбили 12-летнего ребенка на электросамокате
20:19В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным
20:06В Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"
19:45Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста
19:37ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – Развожаев
19:25ФАС установила надбавку в 1% к грузовым тарифам
19:19Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов
19:06Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира
18:59Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште
18:53В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище
18:43У сакского динозавра Бронти появятся 15 маленьких друзей
18:34Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского
18:21Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд
18:02Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы
Лента новостейМолния