Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году была незаконной в том числе и потому, что было нарушено право на самоопределение народа Крыма как государственно-территориального образования в составе РСФСР. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" глава комиссии по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Общественной палаты Крыма Юрий Штурцев.Как отметил эксперт, многие юристы констатируют, что на тот момент в законодательстве Советского Союза не было юридической процедуры, которая четко определяла бы порядок изменения правового статуса субъекта и, более того, передачи части территории из одного субъекта в другой. Кроме того, Президиум Верховного совета СССР не обладал полномочиями, чтобы принимать такое решение.Однако, по словам Штурцева, мало кто из специалистов обращает внимание еще и на то, что РСФСР была федерацией, и ее особенностью было то, что ее составные части, в том числе Крымская область, обладали признаками суверенитета и были государственно-территориальными образованиями в составе государства."Крымская область на тот момент имела признаки суверенитета и государственности. УССР - унитарное государство, составные части которого не могут обладать признаками суверенитета. После передачи Крымская область фактически утратила свою государственность, которая у нее была в составе РСФСР, и в составе Украины перестала существовать как государственно-территориальное образование, став всего лишь административно-территориальной единицей Украины", – поясни юрист.Кроме того, отметил он, раз Крымская область была государственно-территориальным образованием, ее население обладало суверенитетом и правом принимать решение об изменении своего статуса.Специалист также отметил, что передача Крыма Украине стала своего рода социальной катастрофой, поскольку если до 1954 года население Крыма было частью населения РФСР и относилось к большинству, то в составе УССР крымчане стали меньшинством.Статус государственно-территориального образования Крым вернул только в 2014 году после воссоединения с Россией, подчеркнул Штурцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передача Крыма УССР предопределила катастрофу Украины – Константинов Точка распада: как голосовал Крым на референдуме о независимости Украины Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым.
Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году была незаконной в том числе и потому, что было нарушено право на самоопределение народа Крыма как государственно-территориального образования в составе РСФСР. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
глава комиссии по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Общественной палаты Крыма Юрий Штурцев.
Как отметил эксперт, многие юристы констатируют, что на тот момент в законодательстве Советского Союза не было юридической процедуры, которая четко определяла бы порядок изменения правового статуса субъекта и, более того, передачи части территории из одного субъекта в другой. Кроме того, Президиум Верховного совета СССР не обладал полномочиями, чтобы принимать такое решение.
Однако, по словам Штурцева, мало кто из специалистов обращает внимание еще и на то, что РСФСР была федерацией, и ее особенностью было то, что ее составные части, в том числе Крымская область, обладали признаками суверенитета и были государственно-территориальными образованиями в составе государства.
"Крымская область на тот момент имела признаки суверенитета и государственности. УССР - унитарное государство, составные части которого не могут обладать признаками суверенитета. После передачи Крымская область фактически утратила свою государственность, которая у нее была в составе РСФСР, и в составе Украины перестала существовать как государственно-территориальное образование, став всего лишь административно-территориальной единицей Украины", – поясни юрист.
Кроме того, отметил он, раз Крымская область была государственно-территориальным образованием, ее население обладало суверенитетом и правом принимать решение об изменении своего статуса.
"В этом случае мы можем говорить о нарушении права народа на свое политическое самоопределение. Правильно было бы провести референдум и спросить у народа, проживающего в Крыму, желает ли он изменить свой статус и лишиться своей государственности в составе РСФСР. Но волю крымчан не спросили", - указал Штурцев.
Специалист также отметил, что передача Крыма Украине стала своего рода социальной катастрофой, поскольку если до 1954 года население Крыма было частью населения РФСР и относилось к большинству, то в составе УССР крымчане стали меньшинством.
Статус государственно-территориального образования Крым вернул только в 2014 году после воссоединения с Россией, подчеркнул Штурцев.
