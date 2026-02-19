Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальше - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальше
Окно возможностей для Украины в переговорах закрывается все быстрее, поскольку ситуацию определяет продвижение ВС РФ на фронтах. Однако глава киевского режима... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Окно возможностей для Украины в переговорах закрывается все быстрее, поскольку ситуацию определяет продвижение ВС РФ на фронтах. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский не ищет мира для Украины и будет продолжать затягивать процессы в надежде на чудо, которого не случится. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.В случае прекращения конфликта Зеленского ждет политический конец, поясняет политолог. Поэтому он продолжит оттягивать решение самого главного и трудного вопроса в переговорном процессе – территориального."Юридически мы не можем уйти без Запорожья с Херсоном, Донецкой и Луганской Народных Республик. Мы просто не имеем права по Конституции Российской Федерации. Совместить решение с конституциями двух стран действительно сложно. Однако говорить о соблюдении законности на Украине вообще смешно. В других вопросах нелегитимный Зеленский попирает собственную Конституцию как ему угодно", – продолжает политолог.По его мнению, следующий раунд переговоров также не принесет решения территориального вопроса. Вероятно, в его рамках встанет вопрос о прекращении огня и создании демилитаризованной зоны, на чем будут настаивать украинцы, поскольку в демилитаризованной зоне предполагается присутствие иностранных военных контингентов.17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Зеленский накануне заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. При этом в четверг Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен в возможности решить территориальные вопросы на уровне переговорных групп, их решение возможно на более высоком уровне.
Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальше

Окно возможностей для Украины в переговорном процессе закрывается все быстрее – мнение

13:39 19.02.2026
 
© Рустем УмеровУкраинская делегация на трехсторонних переговорах в Женеве
Украинская делегация на трехсторонних переговорах в Женеве
© Рустем Умеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Окно возможностей для Украины в переговорах закрывается все быстрее, поскольку ситуацию определяет продвижение ВС РФ на фронтах. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский не ищет мира для Украины и будет продолжать затягивать процессы в надежде на чудо, которого не случится. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
"Окно возможностей для Украины закрывается. Основное – мы ведем переговоры, но не прекращаем воевать, в отличие от того, как это было в Стамбуле и в Минске. Наше продвижение на фронтах говорит о том, что мы определяем ситуацию. Поскольку мы назад не пойдем, в интересах Украины как можно быстрее соглашаться на те условия, которые мы выдвигаем сегодня. Это с точки зрения разумности, но господин Зеленский надеется на чудо, которого не случится", – говорит Журавлев.
В случае прекращения конфликта Зеленского ждет политический конец, поясняет политолог. Поэтому он продолжит оттягивать решение самого главного и трудного вопроса в переговорном процессе – территориального.
"Юридически мы не можем уйти без Запорожья с Херсоном, Донецкой и Луганской Народных Республик. Мы просто не имеем права по Конституции Российской Федерации. Совместить решение с конституциями двух стран действительно сложно. Однако говорить о соблюдении законности на Украине вообще смешно. В других вопросах нелегитимный Зеленский попирает собственную Конституцию как ему угодно", – продолжает политолог.
По его мнению, следующий раунд переговоров также не принесет решения территориального вопроса. Вероятно, в его рамках встанет вопрос о прекращении огня и создании демилитаризованной зоны, на чем будут настаивать украинцы, поскольку в демилитаризованной зоне предполагается присутствие иностранных военных контингентов.
"Однако для нас это худший из возможных вариантов. Если туда войдут немцы с французами, мы просто отложим войну лет на десять. Однако, что будет дальше – за этим предстоит наблюдать. Сейчас переговорная позиция внутри украинской группы разделилась. Строго говоря, продолжать воевать хочет только Зеленский. Генералы и дипломаты воевать не хотят и это уже не плохо", – считает эксперт.
17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.
Зеленский накануне заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. При этом в четверг Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен в возможности решить территориальные вопросы на уровне переговорных групп, их решение возможно на более высоком уровне.
