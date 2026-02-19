https://crimea.ria.ru/20260219/peregovory-v-zheneve--na-chto-nadeetsya-zelenskiy-i-chto-budet-dalshe-1153342156.html

Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальше

Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальше

Окно возможностей для Украины в переговорах закрывается все быстрее, поскольку ситуацию определяет продвижение ВС РФ на фронтах. Однако глава киевского режима... РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Окно возможностей для Украины в переговорах закрывается все быстрее, поскольку ситуацию определяет продвижение ВС РФ на фронтах. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский не ищет мира для Украины и будет продолжать затягивать процессы в надежде на чудо, которого не случится. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.В случае прекращения конфликта Зеленского ждет политический конец, поясняет политолог. Поэтому он продолжит оттягивать решение самого главного и трудного вопроса в переговорном процессе – территориального."Юридически мы не можем уйти без Запорожья с Херсоном, Донецкой и Луганской Народных Республик. Мы просто не имеем права по Конституции Российской Федерации. Совместить решение с конституциями двух стран действительно сложно. Однако говорить о соблюдении законности на Украине вообще смешно. В других вопросах нелегитимный Зеленский попирает собственную Конституцию как ему угодно", – продолжает политолог.По его мнению, следующий раунд переговоров также не принесет решения территориального вопроса. Вероятно, в его рамках встанет вопрос о прекращении огня и создании демилитаризованной зоны, на чем будут настаивать украинцы, поскольку в демилитаризованной зоне предполагается присутствие иностранных военных контингентов.17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Зеленский накануне заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. При этом в четверг Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен в возможности решить территориальные вопросы на уровне переговорных групп, их решение возможно на более высоком уровне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины - где пройдет новая встречаЗеленский не хочет мира - ЛавровО чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве

россия

украина

