Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча

Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча

Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ. 19 фев - РИА Новости Крым. Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.Глава киевского режима Владимир Зеленский также утверждает, что следующая встреча по урегулированию ситуации на Украине пройдет в Швейцарии."Следующая встреча (по украинскому урегулированию - ред.) будет также в Швейцарии. Это информация, которая у меня есть на сегодня", - сказал Зеленский в интервью, опубликованном в YouTube-канале британского телеведущего Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored.В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию - глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.Переговоры продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, сообщил Мединский по окончании очередного раунда трехсторонней встречи.Стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в ЖеневеЗеленский не хочет мира - ЛавровПереговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявлениеМединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве

