Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/peregovory-rossii-i-ukrainy---gde-proydet-novaya-vstrecha-1153336271.html
Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча
Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча
Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T12:22
2026-02-19T12:22
переговоры
россия
украина
политика
сша
новости
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153336091_0:56:3444:1993_1920x0_80_0_0_39a867f08352acf9c9932821d250c98a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ. 19 фев - РИА Новости Крым. Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.Глава киевского режима Владимир Зеленский также утверждает, что следующая встреча по урегулированию ситуации на Украине пройдет в Швейцарии."Следующая встреча (по украинскому урегулированию - ред.) будет также в Швейцарии. Это информация, которая у меня есть на сегодня", - сказал Зеленский в интервью, опубликованном в YouTube-канале британского телеведущего Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored.В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию - глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.Переговоры продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, сообщил Мединский по окончании очередного раунда трехсторонней встречи.Стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в ЖеневеЗеленский не хочет мира - ЛавровПереговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявлениеМединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве
россия
украина
сша
швейцария
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153336091_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_0501895b44dba4fa759d2198e3de92b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, россия, украина, политика, сша, новости, швейцария
Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча

Переговоры России и Украины в следующий раз также пройдут в Женеве - СМИ

12:22 19.02.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ. 19 фев - РИА Новости Крым. Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
"Планируют возвращаться (в Женеву. — ред.)", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Глава киевского режима Владимир Зеленский также утверждает, что следующая встреча по урегулированию ситуации на Украине пройдет в Швейцарии.
"Следующая встреча (по украинскому урегулированию - ред.) будет также в Швейцарии. Это информация, которая у меня есть на сегодня", - сказал Зеленский в интервью, опубликованном в YouTube-канале британского телеведущего Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию - глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Переговоры продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, сообщил Мединский по окончании очередного раунда трехсторонней встречи.
Стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Решить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в Женеве
Зеленский не хочет мира - Лавров
Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве
 
ПереговорыРоссияУкраинаПолитикаСШАНовостиШвейцария
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:20Как зарождался Крымский мост 10 лет назад
13:15Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная
13:06Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам
13:00В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
12:47Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей
12:39Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ
12:22Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча
12:17Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
12:06ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ
11:54Дипломатический скандал: в Израиле задержали журналиста Такера Карлсона
11:4121 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца
11:20На Южном берегу Крыма перебои в движении транспорта и отключения света
11:09Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах
10:57В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских
10:45Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю
10:3612 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено
10:30Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма
10:20Нападение в школе Пермского края – все о ЧП к этом часу
10:11В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку
10:08Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия
Лента новостейМолния