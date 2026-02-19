Рейтинг@Mail.ru
Передача Крыма УССР предопределила катастрофу Украины – Константинов
Передача Крыма УССР предопределила катастрофу Украины – Константинов
Передача Крыма УССР предопределила катастрофу Украины – Константинов - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Передача Крыма УССР предопределила катастрофу Украины – Константинов
Сумбурная и незаконная передача Крыма УССР в 1954 году была сметена самим ходом истории, еще до того предопределив катастрофу независимой Украины, решившей...
2026-02-19
2026-02-19T09:16
мнения
владимир константинов
крым
россия
ссср
история
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сумбурная и незаконная передача Крыма УССР в 1954 году была сметена самим ходом истории, еще до того предопределив катастрофу независимой Украины, решившей строиться на лжи и отрываться от России. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.По словам Константинова, все неправедные решения не дают результата в историческом плане – все возвращается на круги своя, сколько бы лет ни прошло, так было и с Крымом. Точнее, его передачей Украинской ССР в середине прошлого столетия, заметил он. "Совершенно сумбурное и незаконное действие 1954 года было сметено самим ходом истории", – сказал Константинов.В результате Крыму удалось избежать катастрофы, к которой, по его словам, Украина с упорством шла долгие годы, самоуничтожаясь.Украинская трагедия, по его мнению, произошла во многом по причине того, что государство пытались строить на территории бывшей УССР, то есть на лжи и в двуязычной, расколотой на две этнокультурные общины стране."Передача Крыма навредила Украине очень серьезно. Он так и не прирос к Украине, не стал родным. В Киеве не понимали крымчан, крымчане не понимали их. Нахождение Крыма в составе Украины было неестественным, чтобы не сказать – противоестественным", – выразил мнение Константинов.По его мнению, после распада СССР позиция российского руководства во главе с Борисом Ельциным максимально способствовала укреплению и разрастанию украинского национализма, тогда как именно тогда "велика была бы роль России, если бы она серьезно этим занималась",Потому, когда к власти в РФ пришел Владимир Путин и стал выстраивать национально-независимый курс нашей страны, Украина с выбором уже определилась, подчеркнул Константинов, а следовательно, ее резкий разрыв с Россией был предопределен, но история все расставляет на места.Ранее Константинов, комментируя незаконную передачу Крыма Украинской ССР, отметил, что юридически Крым никогда не выпадал из границ России. По словам главы крымского парламента, обоснование для отмены незаконного решения 1954 года будет подготовлено в короткие сроки, поскольку вопрос не содержит "казуистических юридических норм", которые требовали бы сложных доказательств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым передали Украине в нарушение всех норм – ПутинВ Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССРНарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией
крым
россия
ссср
украина
мнения, владимир константинов, крым, россия, ссср, история, украина
Передача Крыма УССР предопределила катастрофу Украины – Константинов

Незаконная передача Крыма УССР привела к дальнейшему развалу Украины – Константинов

09:07 19.02.2026
 
Герб Украины
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Сумбурная и незаконная передача Крыма УССР в 1954 году была сметена самим ходом истории, еще до того предопределив катастрофу независимой Украины, решившей строиться на лжи и отрываться от России. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По словам Константинова, все неправедные решения не дают результата в историческом плане – все возвращается на круги своя, сколько бы лет ни прошло, так было и с Крымом. Точнее, его передачей Украинской ССР в середине прошлого столетия, заметил он. "Совершенно сумбурное и незаконное действие 1954 года было сметено самим ходом истории", – сказал Константинов.
В результате Крыму удалось избежать катастрофы, к которой, по его словам, Украина с упорством шла долгие годы, самоуничтожаясь.

"Точкой невозврата был майдан 2004 года... Я понимал, что Украина идет к катастрофе. Крым ее мог избежать, только восстановив историческую справедливость, попранную решением 1954 года. Слава Богу, мы успели", – отметил глава крымского парламента.

Украинская трагедия, по его мнению, произошла во многом по причине того, что государство пытались строить на территории бывшей УССР, то есть на лжи и в двуязычной, расколотой на две этнокультурные общины стране.
"Передача Крыма навредила Украине очень серьезно. Он так и не прирос к Украине, не стал родным. В Киеве не понимали крымчан, крымчане не понимали их. Нахождение Крыма в составе Украины было неестественным, чтобы не сказать – противоестественным", – выразил мнение Константинов.
По его мнению, после распада СССР позиция российского руководства во главе с Борисом Ельциным максимально способствовала укреплению и разрастанию украинского национализма, тогда как именно тогда "велика была бы роль России, если бы она серьезно этим занималась",
Потому, когда к власти в РФ пришел Владимир Путин и стал выстраивать национально-независимый курс нашей страны, Украина с выбором уже определилась, подчеркнул Константинов, а следовательно, ее резкий разрыв с Россией был предопределен, но история все расставляет на места.
Ранее Константинов, комментируя незаконную передачу Крыма Украинской ССР, отметил, что юридически Крым никогда не выпадал из границ России. По словам главы крымского парламента, обоснование для отмены незаконного решения 1954 года будет подготовлено в короткие сроки, поскольку вопрос не содержит "казуистических юридических норм", которые требовали бы сложных доказательств.
МненияВладимир КонстантиновКрымРоссияСССРИсторияУкраина
 
