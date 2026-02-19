https://crimea.ria.ru/20260219/otmyli-bolee-200-mln-novye-epizody-gromkogo-dela-o-korruptsii-na-ukraine-1153359279.html
Отмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на Украине
Отмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на Украине - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Отмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили новые обвинения фигурантам уголовного...
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили новые обвинения фигурантам уголовного дела об отмывании денег, возбужденного в отношении экс-руководителя Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко и его сообщников. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.По данным ведомства, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами крупных промышленных предприятий - "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании". Эти руководители затем заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу выводили за рубеж в интересах преступной организации.Общая сумма легализованного имущества составила более 300 млн гривен (около 7 млн долларов). Деятельность преступной организации нанесла государству ущерб на сумму более 700 млн гривен (16,2 млн долларов), указали в НАБУ.Ранее участникам преступной организации предъявили обвинение в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд гривен (231 млн долларов).Антикоррупционные органы выявили еще четверых участников схемы. Общее число обвиняемых составляет 15 человек.Уголовное дело в отношении экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко было возбуждено в 2023 году. Фигурант был объявлен в международный розыск. По данным украинских СМИ, он скрывается за рубежом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отмыл более $100 млн: экс-главе минэнерго Украины предъявили обвинениеЭкс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищенияНа Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике
Отмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на Украине
Украинский экс-чиновник с сообщниками отмыл более $200 млн и вывел деньги за рубеж
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили новые обвинения фигурантам уголовного дела об отмывании денег, возбужденного в отношении экс-руководителя Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко и его сообщников. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным ведомства, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами крупных промышленных предприятий - "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании". Эти руководители затем заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу выводили за рубеж в интересах преступной организации.
"Для отмывания коррупционных денег подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые приобретали различные активы. Среди них земля в Хорватии, дорогостоящие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в сообщении.
Общая сумма легализованного имущества составила более 300 млн гривен (около 7 млн долларов). Деятельность преступной организации нанесла государству ущерб на сумму более 700 млн гривен (16,2 млн долларов), указали в НАБУ.
Ранее участникам преступной организации предъявили обвинение в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд гривен (231 млн долларов).
Антикоррупционные органы выявили еще четверых участников схемы. Общее число обвиняемых составляет 15 человек.
Уголовное дело в отношении экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко было возбуждено в 2023 году. Фигурант был объявлен в международный розыск. По данным украинских СМИ, он скрывается за рубежом.
