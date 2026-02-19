https://crimea.ria.ru/20260219/opg-pokhitila-pochti-2-mlrd-na-postavkakh-veschevoy-produktsii-v-minoborony-rf-1153335730.html

ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ

ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 19.02.2026

ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ

Организованная преступная группировка продавала в Минобороны РФ вещевую продукция по завышенным ценам. "Незаконная маржа" составила 2 млрд рублей, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Организованная преступная группировка продавала в Минобороны РФ вещевую продукция по завышенным ценам. "Незаконная маржа" составила 2 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД РФ Владимира Колокольцева.Ранее сообщалось, что 40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено делоАфера на 500 млн: СК завел дело о хищении у МинобороныХищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов

2026

Новости

