ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ
2026-02-19T12:06
2026-02-19T12:06
2026-02-19T12:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Организованная преступная группировка продавала в Минобороны РФ вещевую продукция по завышенным ценам. "Незаконная маржа" составила 2 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД РФ Владимира Колокольцева.Ранее сообщалось, что 40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено делоАфера на 500 млн: СК завел дело о хищении у МинобороныХищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов
