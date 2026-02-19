Рейтинг@Mail.ru
ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 19.02.2026
ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ
ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 19.02.2026
ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ
Организованная преступная группировка продавала в Минобороны РФ вещевую продукция по завышенным ценам. "Незаконная маржа" составила 2 млрд рублей, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T12:06
2026-02-19T12:06
владимир колокольцев
министерство обороны рф
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
хищение
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Организованная преступная группировка продавала в Минобороны РФ вещевую продукция по завышенным ценам. "Незаконная маржа" составила 2 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД РФ Владимира Колокольцева.Ранее сообщалось, что 40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено делоАфера на 500 млн: СК завел дело о хищении у МинобороныХищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов
ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ

ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещей в Минобороны РФ по завышенным ценам

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Организованная преступная группировка продавала в Минобороны РФ вещевую продукция по завышенным ценам. "Незаконная маржа" составила 2 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД РФ Владимира Колокольцева.
"Совместно с коллегами из правоохранительного блока пресечена преступная деятельность организованной группы, похитивших почти 2 миллиарда рублей на поставках в Министерство обороны вещевой продукции по завышенным ценам", – сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Ранее сообщалось, что 40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено дело
Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов
 
Лента новостейМолния