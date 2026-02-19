Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Запорожской атомной станции: в МАГАТЭ сделали заявление - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Обстановка на Запорожской атомной станции: в МАГАТЭ сделали заявление
Обстановка на Запорожской атомной станции: в МАГАТЭ сделали заявление
Запорожская атомная станция на данный момент получает питание по линии "Днепровская". Она обеспечивает работу всех критически важных систем ядерной безопасности РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Запорожская атомная станция на данный момент получает питание по линии "Днепровская". Она обеспечивает работу всех критически важных систем ядерной безопасности после отключения ЛЭП "Ферросплавная-1". Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Гросси отметил, что станция продолжает использовать линию электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:58 19.02.2026 (обновлено: 00:04 20.02.2026)
 
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Запорожская атомная станция на данный момент получает питание по линии "Днепровская". Она обеспечивает работу всех критически важных систем ядерной безопасности после отключения ЛЭП "Ферросплавная-1". Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Десятого февраля была отключена резервная внеагрегатная линия электропередачи "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ, предположительно, в результате военных действий вблизи распределительного устройства", - цитирует РИА Новости заявление агентства.

Гросси отметил, что станция продолжает использовать линию электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ.

"Эта ЛЭП в настоящее время обеспечивает все основные функции ядерной безопасности", - говорится в комментарии главы МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.
