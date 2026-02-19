https://crimea.ria.ru/20260219/obstanovka-na-zaporozhskoy-aes-v-magate-sdelali-zayavlenie-1153361514.html

Обстановка на Запорожской атомной станции: в МАГАТЭ сделали заявление

Обстановка на Запорожской атомной станции: в МАГАТЭ сделали заявление

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Запорожская атомная станция на данный момент получает питание по линии "Днепровская". Она обеспечивает работу всех критически важных систем ядерной безопасности после отключения ЛЭП "Ферросплавная-1". Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Гросси отметил, что станция продолжает использовать линию электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

