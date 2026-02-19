https://crimea.ria.ru/20260219/novyy-udar-vsu-po-trasse-v-krym-iz-zaporozhskoy-oblasti-povrezhdeny-opory-1153360203.html
Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры
Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры
ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T23:04
2026-02-19T23:04
2026-02-19T23:11
запорожская область
атаки всу
евгений балицкий
происшествия
крым
новые регионы россии
дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В первый раз украинские боевики атаковали участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта 16 февраля. По дороге был нанесен удар двумя управляемыми авиационными бомбами. Тогда также обошлось без жертв, но было повреждено асфальтное покрытие дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры
На трассе в Крым из Запорожской области ударом ВСУ повреждены бетонные опоры - Балицкий
23:04 19.02.2026 (обновлено: 23:11 19.02.2026)