Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры

Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры

ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T23:04

2026-02-19T23:04

2026-02-19T23:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В первый раз украинские боевики атаковали участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта 16 февраля. По дороге был нанесен удар двумя управляемыми авиационными бомбами. Тогда также обошлось без жертв, но было повреждено асфальтное покрытие дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, происшествия, крым, новые регионы россии, дороги