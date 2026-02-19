Рейтинг@Mail.ru
Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры
Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры
ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T23:04
2026-02-19T23:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В первый раз украинские боевики атаковали участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта 16 февраля. По дороге был нанесен удар двумя управляемыми авиационными бомбами. Тогда также обошлось без жертв, но было повреждено асфальтное покрытие дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры

На трассе в Крым из Запорожской области ударом ВСУ повреждены бетонные опоры - Балицкий

23:04 19.02.2026 (обновлено: 23:11 19.02.2026)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Киевский нацистский режим снова предпринял попытки атаковать участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. Повреждено асфальтное покрытие и бетонные опоры. К счастью, обошлось без жертв", - написал он в Telegram.
В первый раз украинские боевики атаковали участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта 16 февраля. По дороге был нанесен удар двумя управляемыми авиационными бомбами. Тогда также обошлось без жертв, но было повреждено асфальтное покрытие дороги.
