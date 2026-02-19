https://crimea.ria.ru/20260219/novye-sorta-i-pitomniki-vinogradarstvo-kryma-na-puti-k-importozamescheniyu-1153349282.html
Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается активное развитие виноградарства как отрасли: создаются собственные питомники и высаживаются сотни гектаров полей, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк во время пресс-конференции.По его словам, раньше саженцы поставлялись из-за рубежа, но теперь их стараются самостоятельно производить на полуострове и в соседних регионах: Дагестан, Ставрополь, Краснодар."Саженцы, которые мы получали в 2015-2017 годах, были действительно качественными. Потом наши "партнеры" начали, мягко говоря, не очень хорошие саженцы поставлять. И проблема в том, что это стало заметно не сразу, а спустя время, когда мы уже ждали урожая. Стали проявляться заболевания. Поэтому было принято решение заниматься этим самостоятельно", – рассказал Кратюк.Он уточнил, что сейчас работают пять научных учреждений, которые занимаются выведением саженцев, также принято решение о создании полноценного питомника."Но предстоит сложный путь. Предприятия привыкли к хорошему саженцу, поэтому нам теперь нужно свой посадочный материал довести до мировых стандартов. Ну и по количеству нам еще необходима пара-тройка лет", – пояснил министр.Кроме того, в Крыму ежегодно закладывают около 900 гектаров виноградников, что является значительным, по словам Кратюка, объемом для отрасли. Примечательно, что мода на вина сменяется. Сейчас актуальны игристые и белые сорта, поэтому при закладке важно думать стратегически – результат посева будет только через 3 года."Вопрос не высадиться быстро, вопрос высадить сегодня то, что будет востребовано завтра", – подчеркнул глава ведомства.И добавил, что на данный момент уже наступила активная фаза обрезки. Кратюк отметил, что зима 2026 года оказалась благоприятной для урожая – сезон выдался холодным, что позволило при нужных условиях подготовить деревья к плодоношению.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений.
"Саженцы, которые мы получали в 2015-2017 годах, были действительно качественными. Потом наши "партнеры" начали, мягко говоря, не очень хорошие саженцы поставлять. И проблема в том, что это стало заметно не сразу, а спустя время, когда мы уже ждали урожая. Стали проявляться заболевания. Поэтому было принято решение заниматься этим самостоятельно", – рассказал Кратюк.
