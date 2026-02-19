Рейтинг@Mail.ru
Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению
Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению
Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению
В Крыму продолжается активное развитие виноградарства как отрасли: создаются собственные питомники и высаживаются сотни гектаров полей, сообщил министр... РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается активное развитие виноградарства как отрасли: создаются собственные питомники и высаживаются сотни гектаров полей, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк во время пресс-конференции.По его словам, раньше саженцы поставлялись из-за рубежа, но теперь их стараются самостоятельно производить на полуострове и в соседних регионах: Дагестан, Ставрополь, Краснодар.Он уточнил, что сейчас работают пять научных учреждений, которые занимаются выведением саженцев, также принято решение о создании полноценного питомника."Но предстоит сложный путь. Предприятия привыкли к хорошему саженцу, поэтому нам теперь нужно свой посадочный материал довести до мировых стандартов. Ну и по количеству нам еще необходима пара-тройка лет", – пояснил министр.Кроме того, в Крыму ежегодно закладывают около 900 гектаров виноградников, что является значительным, по словам Кратюка, объемом для отрасли. Примечательно, что мода на вина сменяется. Сейчас актуальны игристые и белые сорта, поэтому при закладке важно думать стратегически – результат посева будет только через 3 года.И добавил, что на данный момент уже наступила активная фаза обрезки. Кратюк отметил, что зима 2026 года оказалась благоприятной для урожая – сезон выдался холодным, что позволило при нужных условиях подготовить деревья к плодоношению.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сильные морозы отразятся на урожае в КрымуВ Крыму назвали точки роста для сельского хозяйстваКурс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли
Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению

Крым строит виноградные питомники и закладывает 900 гектаров новых виноградников

17:22 19.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиноградник. Архивное фото
Виноградник. Архивное фото
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается активное развитие виноградарства как отрасли: создаются собственные питомники и высаживаются сотни гектаров полей, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк во время пресс-конференции.
По его словам, раньше саженцы поставлялись из-за рубежа, но теперь их стараются самостоятельно производить на полуострове и в соседних регионах: Дагестан, Ставрополь, Краснодар.

"Саженцы, которые мы получали в 2015-2017 годах, были действительно качественными. Потом наши "партнеры" начали, мягко говоря, не очень хорошие саженцы поставлять. И проблема в том, что это стало заметно не сразу, а спустя время, когда мы уже ждали урожая. Стали проявляться заболевания. Поэтому было принято решение заниматься этим самостоятельно", – рассказал Кратюк.

Он уточнил, что сейчас работают пять научных учреждений, которые занимаются выведением саженцев, также принято решение о создании полноценного питомника.
"Но предстоит сложный путь. Предприятия привыкли к хорошему саженцу, поэтому нам теперь нужно свой посадочный материал довести до мировых стандартов. Ну и по количеству нам еще необходима пара-тройка лет", – пояснил министр.
Кроме того, в Крыму ежегодно закладывают около 900 гектаров виноградников, что является значительным, по словам Кратюка, объемом для отрасли. Примечательно, что мода на вина сменяется. Сейчас актуальны игристые и белые сорта, поэтому при закладке важно думать стратегически – результат посева будет только через 3 года.
"Вопрос не высадиться быстро, вопрос высадить сегодня то, что будет востребовано завтра", – подчеркнул глава ведомства.
И добавил, что на данный момент уже наступила активная фаза обрезки. Кратюк отметил, что зима 2026 года оказалась благоприятной для урожая – сезон выдался холодным, что позволило при нужных условиях подготовить деревья к плодоношению.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму
В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства
Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли
 
