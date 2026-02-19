https://crimea.ria.ru/20260219/novye-sorta-i-pitomniki-vinogradarstvo-kryma-na-puti-k-importozamescheniyu-1153349282.html

Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению

Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению

2026-02-19T17:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается активное развитие виноградарства как отрасли: создаются собственные питомники и высаживаются сотни гектаров полей, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк во время пресс-конференции.По его словам, раньше саженцы поставлялись из-за рубежа, но теперь их стараются самостоятельно производить на полуострове и в соседних регионах: Дагестан, Ставрополь, Краснодар.Он уточнил, что сейчас работают пять научных учреждений, которые занимаются выведением саженцев, также принято решение о создании полноценного питомника."Но предстоит сложный путь. Предприятия привыкли к хорошему саженцу, поэтому нам теперь нужно свой посадочный материал довести до мировых стандартов. Ну и по количеству нам еще необходима пара-тройка лет", – пояснил министр.Кроме того, в Крыму ежегодно закладывают около 900 гектаров виноградников, что является значительным, по словам Кратюка, объемом для отрасли. Примечательно, что мода на вина сменяется. Сейчас актуальны игристые и белые сорта, поэтому при закладке важно думать стратегически – результат посева будет только через 3 года.И добавил, что на данный момент уже наступила активная фаза обрезки. Кратюк отметил, что зима 2026 года оказалась благоприятной для урожая – сезон выдался холодным, что позволило при нужных условиях подготовить деревья к плодоношению.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сильные морозы отразятся на урожае в КрымуВ Крыму назвали точки роста для сельского хозяйстваКурс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли

