https://crimea.ria.ru/20260219/novosti-svo-kiev-poteryal-esche-bolee-1200-boevikov-za-sutki-1153343016.html

Новости СВО: Киев потерял еще более 1200 боевиков за сутки

Новости СВО: Киев потерял еще более 1200 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Новости СВО: Киев потерял еще более 1200 боевиков за сутки

Подразделения группировок войск ВС РФ в зоне проведения спецоперации в течение суток улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T14:07

2026-02-19T14:07

2026-02-19T14:09

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137264006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_073c8d9d4b8c589aa21cebe175c3bc7b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Подразделения группировок войск ВС РФ в зоне проведения спецоперации в течение суток улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции, сократив в боях численность украинской армии еще по меньшей мере на 1265 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые крупные потери – до 375 военнослужащих – ВСУ понесли в боях с подразделениями группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России."Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воскресенка, Комсомольское, Воздвижевка, Самойловка, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области, Великомихайловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области", – уточнили в ведомстве.Еще 350 военнослужащих ВСУ утратили в ходе продвижения подразделений группировки войск "Центр", которые, по данным МО РФ, за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции."Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Белозерское, Новоалександровка, Сергеевка, Водянское Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Гавриловка и Райполе Днепропетровской области", – поделились подробностями в военном ведомстве.Подразделения группировки войск "Север" также заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Береза, Михайловка и Мирополье Сумской области, рассказали в министерстве."В Харьковской области нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Верхняя Писаревка, Колодезное, Ветеринарное, Анискино и Терновая Харьковской области", – подчеркнули в МО РФ.Потери украинской армии на данном направлении составили около 220 боевиков.Также, как следует из сводки, до 185 военнослужащих ВСУ потеряли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Запад", которым за минувшие сутки удалось улучшить тактическое положение."Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Петровка, Новоосиново Харьковской области и Брусовка Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, поразив формирования трех механизированных бригад, а также мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Кондратовка, Константиновка и Артема в ДНР, где противник потерял более 110 боевиков, добавили в МО РФ.В то же время бойцы "Днепра", по информации ведомства, улучшили тактическое положение и также нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ: механизированной, горно-штурмовой и береговой обороны в Запорожской области (в районах населенных пунктов Любимовка, Щербаки и Орехов), сократив тем самым численность украинских войск еще на 20 боевиков.В Минобороны России уточнили, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили хранилище горючего, объекты энергетической инфраструктуры, используемые для целей ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальшеРешить вопрос о землях не получится: Зеленский о переговорах в ЖеневеПодрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу