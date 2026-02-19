Рейтинг@Mail.ru
Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛА
Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛА
Боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.Все экстренные службы. Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой сохранять спокойствие и следить за информацией только из проверенных источников.На месте развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Псковской области. Для координации действий на место происшествия выдвинулись начальник Главного управления МЧС по Псковской области и руководитель аппарата правительства.В Брянской области после массированной атаки реактивными БпЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района ранены два мирных жителя – мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. Работают оперативные и экстренные службы.Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА в ночь на вторник – накануне спасателям удалось локализовать огонь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛА

В Псковской области горит нефтебаза после атаки БПЛА

06:07 19.02.2026 (обновлено: 06:31 19.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами", написал глава региона в своем Telegram-канале.
Все экстренные службы. Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой сохранять спокойствие и следить за информацией только из проверенных источников.
На месте развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Псковской области. Для координации действий на место происшествия выдвинулись начальник Главного управления МЧС по Псковской области и руководитель аппарата правительства.
В Брянской области после массированной атаки реактивными БпЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района ранены два мирных жителя – мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. Работают оперативные и экстренные службы.
Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА в ночь на вторник – накануне спасателям удалось локализовать огонь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Псковская областьМихаил ВедерниковНефтебазаНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарАтаки ВСУ
 
