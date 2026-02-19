https://crimea.ria.ru/20260219/neftebaza-gorit-v-pskovskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-1153326198.html

Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛА

Боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.Все экстренные службы. Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой сохранять спокойствие и следить за информацией только из проверенных источников.На месте развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Псковской области. Для координации действий на место происшествия выдвинулись начальник Главного управления МЧС по Псковской области и руководитель аппарата правительства.В Брянской области после массированной атаки реактивными БпЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района ранены два мирных жителя – мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. Работают оперативные и экстренные службы.Пожар площадью около 700 квадратных метров произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА в ночь на вторник – накануне спасателям удалось локализовать огонь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

