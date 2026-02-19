Рейтинг@Mail.ru
Нападение на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/napadenie-na-shkolu-v-permskom-krae-i-vygovory-meram-v-krymu-glavnoe-1153357221.html
Нападение на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное
Нападение на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Нападение на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное
Школьник напал с ножом на сверстника в школе в Пермском крае. В Липецкой области объявлен режим ЧС после обрушения кровли на предприятии "Моторинвест". Глава... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T22:52
2026-02-19T22:52
главное за день
пермский край
происшествия
крым
севастополь
сша
совет мира
россия
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153329755_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_4ef2bcc6e4a63b711f5104bf5fe7cb6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Школьник напал с ножом на сверстника в школе в Пермском крае. В Липецкой области объявлен режим ЧС после обрушения кровли на предприятии "Моторинвест". Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам четырех муниципалитетов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал дополнительные меры защиты города от атак ВСУ. В Вашингтоне прошло первое заседание "Совета мира". США на год продлили санкции против РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНападение на школу в Пермском краеВ четверг в школе города Александровска в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника. По версии следствия, утром 13-летний школьник поссорился с одноклассником и нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавшего эвакуировали в город Березники, где прооперировали. Позже ребенка в стабильно тяжелом состоянии санавиация перевезла в в Пермскую краевую клиническую больницу.Уголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Режим ЧС в Липецкой областиВ Краснинском округе Липецкой области обрушилась кровля цеха на предприятии "Моторинвест". В регионе объявлен режим ЧС, сообщал губернатор области Игорь Артамонов. Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней степени тяжести. К вечеру работы по разбору завалов завершились.Аксенов пригрозил выговорами главам администраций в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам администраций Евпатории, Керчи, Феодосии и районного совета Сакского района за неудовлетворительного уровня исполнительской дисциплины. Он пояснил, что до 15 февраля требовалось завершить процесс контрактации по всем федеральным, республиканским и муниципальным объектам, запланированным к реализации в 2026 году. Руководителями указанных администраций контракты на благоустройство дворовых и общественных территорий не заключены, хотя необходимые финансовые средства были доведены, отметил глава республики.Севастополь может усилить меры защиты от атак ВСУГубернатор Севастополя Михаил Развожаев после массированной атаки ВСУ на город 17 февраля отметил, что противник становится все более изощренным в части оснащения БПЛА различными системами управления. Он не исключил дополнительного усиления защиты города от атак с воздуха.Первое заседание "Совета мира"В четверг в Вашингтоне открылось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Открыл заседание президент США Дональд Трамп.Он заявил, что Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов. Американский лидер добавил, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 миллиардов долларов в пакет помощи Газе.Глава Белого дома снова подчеркнул свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Говоря о перспективах урегулирования украинского конфликта, Трамп вновь выразил надежду на то, что мира удастся достичь. США на год продлили санкции против РоссииПрезидент США Дональд Трамп подписал указ, который на год продлил действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Из документа следует, что санкции в отношении России сохраняются в связи с продолжающимся действием режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260219/21-sluchay-napadeniya-shkolnikov-predotvratili-v-rossii-za-dva-mesyatsa-1153335130.html
https://crimea.ria.ru/20260219/kogda-otkroyut-dvizhenie-po-rukhnuvshemu-v-2024-godu-mostu-pod-dzhankoem-1153352900.html
https://crimea.ria.ru/20260219/v-sakakh-khotyat-uvelichit-moschnost-ochistnykh-sooruzheniy-na-10-tysyach-kubov-1153356635.html
https://crimea.ria.ru/20260219/neftebaza-gorit-v-pskovskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-1153326198.html
https://crimea.ria.ru/20260219/igry-kuklovodov-dlya-chego-zaluzhnyy-poshel-v-ataku-na-zelenskogo-1153354390.html
https://crimea.ria.ru/20260219/raskryty-novye-podrobnosti-usloviy-sdelki-po-nedram-mezhdu-ukrainoy-i-ssha-1153357956.html
пермский край
крым
севастополь
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153329755_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cc0e89efa5d8756db2bacb4a6c475b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, пермский край, происшествия, крым, севастополь, сша, совет мира, россия, санкции против россии
Нападение на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное

Нападение подростка на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное за день

22:52 19.02.2026
 
© Минздрав Пермского краяЧП в школе в Пермском крае
ЧП в школе в Пермском крае
© Минздрав Пермского края
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Школьник напал с ножом на сверстника в школе в Пермском крае. В Липецкой области объявлен режим ЧС после обрушения кровли на предприятии "Моторинвест". Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам четырех муниципалитетов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал дополнительные меры защиты города от атак ВСУ. В Вашингтоне прошло первое заседание "Совета мира". США на год продлили санкции против РФ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Нападение на школу в Пермском крае

В четверг в школе города Александровска в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника. По версии следствия, утром 13-летний школьник поссорился с одноклассником и нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавшего эвакуировали в город Березники, где прооперировали. Позже ребенка в стабильно тяжелом состоянии санавиация перевезла в в Пермскую краевую клиническую больницу.
Уголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Школа - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
11:41
21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца

Режим ЧС в Липецкой области

В Краснинском округе Липецкой области обрушилась кровля цеха на предприятии "Моторинвест". В регионе объявлен режим ЧС, сообщал губернатор области Игорь Артамонов.
Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней степени тяжести. К вечеру работы по разбору завалов завершились.
Рухнувший мост Джанкойском районе Крым - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
17:09
Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем

Аксенов пригрозил выговорами главам администраций в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам администраций Евпатории, Керчи, Феодосии и районного совета Сакского района за неудовлетворительного уровня исполнительской дисциплины.
Он пояснил, что до 15 февраля требовалось завершить процесс контрактации по всем федеральным, республиканским и муниципальным объектам, запланированным к реализации в 2026 году. Руководителями указанных администраций контракты на благоустройство дворовых и общественных территорий не заключены, хотя необходимые финансовые средства были доведены, отметил глава республики.
В г. Саки завершено строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки
20:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"

Севастополь может усилить меры защиты от атак ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после массированной атаки ВСУ на город 17 февраля отметил, что противник становится все более изощренным в части оснащения БПЛА различными системами управления. Он не исключил дополнительного усиления защиты города от атак с воздуха.
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
06:07
Нефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛА

Первое заседание "Совета мира"

В четверг в Вашингтоне открылось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Открыл заседание президент США Дональд Трамп.
Он заявил, что Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов. Американский лидер добавил, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 миллиардов долларов в пакет помощи Газе.
Глава Белого дома снова подчеркнул свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Говоря о перспективах урегулирования украинского конфликта, Трамп вновь выразил надежду на то, что мира удастся достичь.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный
18:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского

США на год продлили санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который на год продлил действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Из документа следует, что санкции в отношении России сохраняются в связи с продолжающимся действием режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
20:45
Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньПермский крайПроисшествияКрымСевастопольСШАСовет мираРоссияСанкции против России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:52Нападение на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное
22:23Отмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на Украине
22:11В России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточат
21:49Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США
21:22Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" станет национальным проектом
21:11На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
21:03Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
20:58США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира
20:45Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
20:40Трамп продлил санкции против России на один год
20:3211 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
20:28В Севастополе на "зебре" сбили 12-летнего ребенка на электросамокате
20:19В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным
20:06В Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"
19:45Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста
19:37ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – Развожаев
19:25ФАС установила надбавку в 1% к грузовым тарифам
19:19Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов
19:06Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира
18:59Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште
Лента новостейМолния