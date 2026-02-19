https://crimea.ria.ru/20260219/napadenie-na-shkolu-v-permskom-krae-i-vygovory-meram-v-krymu-glavnoe-1153357221.html

Нападение на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Школьник напал с ножом на сверстника в школе в Пермском крае. В Липецкой области объявлен режим ЧС после обрушения кровли на предприятии "Моторинвест". Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам четырех муниципалитетов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал дополнительные меры защиты города от атак ВСУ. В Вашингтоне прошло первое заседание "Совета мира". США на год продлили санкции против РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНападение на школу в Пермском краеВ четверг в школе города Александровска в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника. По версии следствия, утром 13-летний школьник поссорился с одноклассником и нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавшего эвакуировали в город Березники, где прооперировали. Позже ребенка в стабильно тяжелом состоянии санавиация перевезла в в Пермскую краевую клиническую больницу.Уголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Режим ЧС в Липецкой областиВ Краснинском округе Липецкой области обрушилась кровля цеха на предприятии "Моторинвест". В регионе объявлен режим ЧС, сообщал губернатор области Игорь Артамонов. Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней степени тяжести. К вечеру работы по разбору завалов завершились.Аксенов пригрозил выговорами главам администраций в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам администраций Евпатории, Керчи, Феодосии и районного совета Сакского района за неудовлетворительного уровня исполнительской дисциплины. Он пояснил, что до 15 февраля требовалось завершить процесс контрактации по всем федеральным, республиканским и муниципальным объектам, запланированным к реализации в 2026 году. Руководителями указанных администраций контракты на благоустройство дворовых и общественных территорий не заключены, хотя необходимые финансовые средства были доведены, отметил глава республики.Севастополь может усилить меры защиты от атак ВСУГубернатор Севастополя Михаил Развожаев после массированной атаки ВСУ на город 17 февраля отметил, что противник становится все более изощренным в части оснащения БПЛА различными системами управления. Он не исключил дополнительного усиления защиты города от атак с воздуха.Первое заседание "Совета мира"В четверг в Вашингтоне открылось первое заседание "Совета мира", которое посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Открыл заседание президент США Дональд Трамп.Он заявил, что Штаты собираются внести в фонд "Совет мира" 10 миллиардов долларов. Американский лидер добавил, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 миллиардов долларов в пакет помощи Газе.Глава Белого дома снова подчеркнул свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Говоря о перспективах урегулирования украинского конфликта, Трамп вновь выразил надежду на то, что мира удастся достичь. США на год продлили санкции против РоссииПрезидент США Дональд Трамп подписал указ, который на год продлил действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Из документа следует, что санкции в отношении России сохраняются в связи с продолжающимся действием режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

главное за день, пермский край, происшествия, крым, севастополь, сша, совет мира, россия, санкции против россии