Нападение в школе Пермского края – все о ЧП к этом часу

2026-02-19T10:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В четверг очередной инцидент с оружием в школе произошел в Пермском крае, где семиклассник ранил ножом сверстника. Сейчас ребенка оперируют, проинформировали в региональном минздраве.Все о происшествии к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.Напал с ножом на сверстникаО происшествии утром в четверг сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. ЧП произошло в средней общеобразовательной школе города Александровска.В тяжелом состоянии пострадавшего ребенка эвакуировали в Березники. Одноклассникам ребенка оказывают психологическую помощь. На месте работают правоохранители.Как сообщили в региональном минобразования, в связи с инцидентом организована работа межведомственной комиссии, которая проводит комплексный анализ его причин.Состояние пострадавшего ребенкаВ настоящий момент школьник, получивший ранения, доставлен бригадой скорой медицинской помощи в березниковскую больницу. "Пострадавший находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Мультидисциплинарная команда хирургов приступила к лечению, проводится операция", - проинформировали в минздраве региона.В ведомстве добавили, что раненого школьника планируется эвакуировать в Пермь. Борт санавиации уже вылетел в Березники.Уголовное делоУголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.По версии следствия, сегодня утром 13-летний школьник поссорился с одноклассником на лестничном марше и нанес ему удары ножом в область тела и шеи.Сейчас нападавший доставлен в следственный отдел. На месте происшествия работают следователи. Назначаются необходимые судебные экспертизы.Происшествия с оружием в учебных заведенияхВ последнее время в образовательных учреждениях участились инциденты с оружием. 13 февраля ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе. 11 февраля в Анапе студент открыл стрельбу в одном из колледжей, в результате один человек погиб и двое получили ранения. 10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнениеСоцсети, непонимание, самоутверждение, или Почему подростки проявляют агрессиюКак определить психологические проблемы у подростка - эксперт

