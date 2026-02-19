https://crimea.ria.ru/20260219/nad-sevastopolem-sbili-pyat-vozdushnykh-tseley-1153361156.html

Атака на Севастополь: сбито пять воздушных целей

Атака на Севастополь: сбито пять воздушных целей - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Атака на Севастополь: сбито пять воздушных целей

В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, на данный момент сбито пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T23:30

2026-02-19T23:30

2026-02-19T23:34

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

срочные новости крыма

воздушная тревога в севастополе

михаил развожаев

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, на данный момент сбито пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Жителей и гостей просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку на город.Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 над Крымом, Серным и Азовским морями сбили 21 вражеский БПЛА.В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на 17 февраля в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, новости севастополя