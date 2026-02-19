Рейтинг@Mail.ru
Атака на Севастополь: сбито пять воздушных целей - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Атака на Севастополь: сбито пять воздушных целей
В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, на данный момент сбито пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, на данный момент сбито пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Жителей и гостей просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку на город.Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 над Крымом, Серным и Азовским морями сбили 21 вражеский БПЛА.В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на 17 февраля в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, на данный момент сбито пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Жителей и гостей просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку на город.
Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 над Крымом, Серным и Азовским морями сбили 21 вражеский БПЛА.
В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 – над Смоленской, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.
В ночь на 17 февраля в Севастополе силы ПВО сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. В результате падения обломков дрона ранения получил 9-летний ребенок, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Мальчика госпитализировали с осколочным ранением ног. По словам градоначальника, сдетонировавший беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими шариками.
