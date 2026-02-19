https://crimea.ria.ru/20260219/na-kubani-obyavili-ugrozu-ataki-bespilotnikov-1153359015.html
На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 19.02.2026
На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
В Геленджике, Анапе и Новороссийске вечером в четверг звучат сирены - объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T21:11
2026-02-19T21:11
2026-02-19T21:34
кубань
краснодарский край
геленджик
анапа
новороссийск
безопасность
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242543_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_8d5715f43195f40b393e79bf49490d38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Геленджике, Анапе и Новороссийске вечером в четверг звучат сирены - объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Об опасности ударов также сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.Жителей призывают укрыться в безопасных помещениях без окон, не пользоваться лифтами, держаться подальше от дверей. Если сирены застали на улице - укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, а не прятаться в машине или на остановках. Также опасно находиться у стен многоквартирных домов. По данным Росавиации, аэропорт Краснодара и Геленджика закрыты на прием и выпуск самолетов.По данным Минобороны, с 16:00 до 20:00 над Краснодарским краем уничтожили 12 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260219/11-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1153357584.html
кубань
краснодарский край
геленджик
анапа
новороссийск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242543_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_2b093090bf85c955bb5e938a5d36c09a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, геленджик, анапа, новороссийск, безопасность, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
В Геленджике, Анапе и Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
21:11 19.02.2026 (обновлено: 21:34 19.02.2026)