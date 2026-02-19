https://crimea.ria.ru/20260219/na-kubani-obyavili-ugrozu-ataki-bespilotnikov-1153359015.html

На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников

На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 19.02.2026

На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников

В Геленджике, Анапе и Новороссийске вечером в четверг звучат сирены - объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Геленджике, Анапе и Новороссийске вечером в четверг звучат сирены - объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Об опасности ударов также сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.Жителей призывают укрыться в безопасных помещениях без окон, не пользоваться лифтами, держаться подальше от дверей. Если сирены застали на улице - укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, а не прятаться в машине или на остановках. Также опасно находиться у стен многоквартирных домов. По данным Росавиации, аэропорт Краснодара и Геленджика закрыты на прием и выпуск самолетов.По данным Минобороны, с 16:00 до 20:00 над Краснодарским краем уничтожили 12 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

