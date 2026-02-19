Рейтинг@Mail.ru
Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная
Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная
Москву засыпает аномальным количеством снега, осадки, по прогнозам, будут идти в течение всего дня и ночи. Мэр столицы Сергей Собянин назвал ситуацию "крайне... РИА Новости Крым, 19.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153340387_0:154:3010:1847_1920x0_80_0_0_dd94f54acfb801549b1a43a07eeca58b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Москву засыпает аномальным количеством снега, осадки, по прогнозам, будут идти в течение всего дня и ночи. Мэр столицы Сергей Собянин назвал ситуацию "крайне сложной".По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, сегодня снега в столице выпадет еще много, и несмотря на то, что ночью он станет менее интенсивным, утром в пятницу снежный покров скорее всего преодолеет и снежный максимум нынешней зимы, который пока зафиксирован 30 января и составляет 61 см. Под "угрозой" окажется и суточный рекорд по высоте снежного покрова, установленный в 2024 году и составляющий 64 см."Сегодня, 19 февраля 2026 года, за неполные сутки в Москве выпало 16 мм осадков, высота снежного покрова достигла отметки 102 см, плюс 14 см за сутки", - написал Леус в Telegram-канале.По данным Росавиации, в аэропортах столицы 17 рейсов задержаны более чем на два часа, с начала суток отменено 19 вылетов, семь самолетов ушли на запасные аэродромы.Ранее сообщалось, что Атлантический циклон, который принес в Москву снегопады, не затронет Крым. Сегодня в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. В связи с непогодой на базе регионального главка МЧС России функционирует оперативный штаб, приведена в готовность аэромобильная группировка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная

В Москве не прекращается рекордный снегопад

13:15 19.02.2026 (обновлено: 13:16 19.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Москву засыпает аномальным количеством снега, осадки, по прогнозам, будут идти в течение всего дня и ночи. Мэр столицы Сергей Собянин назвал ситуацию "крайне сложной".
"Зима бьет все рекорды. Снегопады не прекращаются. Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы — это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", - написал Собянин в Telegram-канале.
По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, сегодня снега в столице выпадет еще много, и несмотря на то, что ночью он станет менее интенсивным, утром в пятницу снежный покров скорее всего преодолеет и снежный максимум нынешней зимы, который пока зафиксирован 30 января и составляет 61 см. Под "угрозой" окажется и суточный рекорд по высоте снежного покрова, установленный в 2024 году и составляющий 64 см.
"Сегодня, 19 февраля 2026 года, за неполные сутки в Москве выпало 16 мм осадков, высота снежного покрова достигла отметки 102 см, плюс 14 см за сутки", - написал Леус в Telegram-канале.
По данным Росавиации, в аэропортах столицы 17 рейсов задержаны более чем на два часа, с начала суток отменено 19 вылетов, семь самолетов ушли на запасные аэродромы.
Ранее сообщалось, что Атлантический циклон, который принес в Москву снегопады, не затронет Крым. Сегодня в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. В связи с непогодой на базе регионального главка МЧС России функционирует оперативный штаб, приведена в готовность аэромобильная группировка.
