Мороз, снег и штормовой ветер обрушатся на Крым в четверг - РИА Новости Крым, 19.02.2026

В четверг в Крыму резко испортится погода. Ожидается мокрый снег, сильный ветер и гололед на дорогах. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму резко испортится погода. Ожидается мокрый снег, сильный ветер и гололед на дорогах. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Дождь, переходящий в мокрый снег, снег, ночью и утром сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +2...4.В Севастополе облачно. Ночью осадки, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью, утром северо-западный 23-28 м/с, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +4...+6°. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.Дождь с мокрым снегом ожидается и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +1...3, днем потеплеет на два градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

