Мороз, снег и штормовой ветер обрушатся на Крым в четверг
В четверг в Крыму резко испортится погода. Ожидается мокрый снег, сильный ветер и гололед на дорогах. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
2026-02-19T00:01
2026-02-19T00:01
2026-02-19T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму резко испортится погода. Ожидается мокрый снег, сильный ветер и гололед на дорогах. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Дождь, переходящий в мокрый снег, снег, ночью и утром сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +2...4.В Севастополе облачно. Ночью осадки, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью, утром северо-западный 23-28 м/с, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +4...+6°. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.Дождь с мокрым снегом ожидается и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +1...3, днем потеплеет на два градуса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму резко испортится погода. Ожидается мокрый снег, сильный ветер и гололед на дорогах. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ночью и в первой половине дня выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Усилится северо-западный ветер до 15-20 м/с, в южных, восточных районах порывы до 25-30 м/с, в горах до 35 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5, на южном побережье +1…3; днем +1…6, в горах 0…-5", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Дождь, переходящий в мокрый снег, снег, ночью и утром сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +2...4.
В Севастополе облачно. Ночью осадки, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью, утром северо-западный 23-28 м/с, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +4...+6°. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
Дождь с мокрым снегом ожидается и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +1...3, днем потеплеет на два градуса.
