Рейтинг@Mail.ru
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" станет национальным проектом - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/marshrut-zolotoe-koltso-bosporskogo-tsarstva-stanet-natsionalnym-proektom-1153320386.html
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" станет национальным проектом
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" станет национальным проектом - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" станет национальным проектом
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который запускают Крым, Севастополь и Кубань, обещает стать национальным проектом. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T21:22
2026-02-19T21:22
крым
новости
новости крыма
юрий гоцанюк
история
культура
культурное наследие
туризм
внутренний туризм
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111606/87/1116068756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c49fddea7b9882ad1aa6d151c786084a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который запускают Крым, Севастополь и Кубань, обещает стать национальным проектом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил историк, начальник отдела информационно-организационной работы Делового и культурного центра РК Сергей Галани.Накануне глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк сообщил, что античные локации Севастополя, Крыма и Кубани объединит новый туристический маршрут – "Золотое кольцо Боспорского царства", соответствующая организационная работа, по его словам, уже завершается.Часть мирового наследияПо словам Галани, предыстория создания подобного проекта насчитывает не один год.Изначально, рассказал он, проект инициировали общественные структуры Краснодарского края вместе с профильным министерством. И хотя партнеров среди крымчан найти им удалось, концепция проекта касалась Крыма очень вскользь – только Керчи, древнего Пантикапея, потому, возможно, он тогда и "не выстрелил", считает Галани.Пять лет назад была предпринята еще одна попытка объединиться, которая обозначилась основанием Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья. Туда вошли города Ростовской области, Крыма, Севастополя и Краснодарского края с целью объединить усилия властей, учреждений культуры, музейного и научного сообществ для сохранения уникального наследия, которое вводит нас вместе с Европой в большие цивилизационные рамки, сказал эксперт.Лучшие идеи в одном проектеНаконец, два года назад глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в правительство России с просьбой рассмотреть возможность утвердить национальный туристский маршрут, который бы охватывал города античного наследия Крыма, Севастополя и Краснодарского края, добавил Галани.В том же обращении, по его словам, предлагалось рассмотреть возможность включения в число особо ценных объектов – достояния не только Крыма, но и всей Российской Федерации – тех памятников историко-культурного наследия античности, "которые сегодня по объективным причинам поддерживать в надлежащем состоянии за счет республиканского бюджета весьма затруднительно".Нынешний проект "Золотое кольцо Боспорского царства", по словам Галани, комбинирует в себе хорошие идеи Русского географического общества и Ассоциации городов античного наследия, а также тех административных и технологических подходов, которые проработало Министерство экономического развития."Стандарты и подходы разработаны, утверждены на федеральном уровне. Для того чтобы этот проект состоялся, он должен пройти рассмотрение на заседании экспертного совета при Минэкономразвития, куда входят самые опытные, квалифицированные эксперты российской туриндустрии", – подчеркнул Галани.Дальше – большеПо словам Галани, проект является своеобразным стартапом для Крыма, призванным потянуть за собой "следующие административные решения и раскрутить спираль интереса, связанную с крымской тематикой и античной культурой".И нет сомнений, что в дальнейшем "Золотое кольцо Боспорского царства" будет выдвигаться на статус "национальный", уверен он.По его словам, проект стартует из Симферополя, проходит через Евпаторию, Бахчисарай, Севастополь, Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь и завершается в Анапе и Тамани.Для Крыма такие проекты, как этот, очень важны, и чем их число значительнее, тем лучше для всех – и для гостей полуострова, и для крымчан, поэтому "надо проявлять еще большую актвность", считает эксперт."Чем больше будет подобных маршрутов – "Золотое кольцо Боспорского царства", какие-нибудь винные дороги, "Поиск Алисы в Стране чудес в лавандовых полях Бахчисарая" – что угодно, тем лучше для крымчан, людей, которые работают в туристической отрасли региона, музейных учреждений и частных организаций. Для Крыма это популяризация, статусность и, конечно, поступления в бюджеты разных уровней", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ популярных регионов для отдыха в России Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111606/87/1116068756_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c45ac858b5e9fd6f387c00478842c6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, новости крыма, юрий гоцанюк, история, культура, культурное наследие, туризм, внутренний туризм, туризм в крыму
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" станет национальным проектом

Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" сможет стать национальным проектом - эксперт

21:22 19.02.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДревнее городище Пантикапей в Керчи
Древнее городище Пантикапей в Керчи - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который запускают Крым, Севастополь и Кубань, обещает стать национальным проектом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил историк, начальник отдела информационно-организационной работы Делового и культурного центра РК Сергей Галани.
Накануне глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк сообщил, что античные локации Севастополя, Крыма и Кубани объединит новый туристический маршрут – "Золотое кольцо Боспорского царства", соответствующая организационная работа, по его словам, уже завершается.

Часть мирового наследия

По словам Галани, предыстория создания подобного проекта насчитывает не один год.
Изначально, рассказал он, проект инициировали общественные структуры Краснодарского края вместе с профильным министерством. И хотя партнеров среди крымчан найти им удалось, концепция проекта касалась Крыма очень вскользь – только Керчи, древнего Пантикапея, потому, возможно, он тогда и "не выстрелил", считает Галани.
Пять лет назад была предпринята еще одна попытка объединиться, которая обозначилась основанием Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья. Туда вошли города Ростовской области, Крыма, Севастополя и Краснодарского края с целью объединить усилия властей, учреждений культуры, музейного и научного сообществ для сохранения уникального наследия, которое вводит нас вместе с Европой в большие цивилизационные рамки, сказал эксперт.
"Потому что если мы говорим о философских подходах к современной культуре, то для европейского человека она базируется на наследии древнегреческой и римской антики. Это то, что нас объединяет. И те города-полисы, которые возникли 2 500 лет назад в Крыму, по побережью Черного моря – Понта Эвксинского, как тогда его называли – являются частью мирового культурного наследия", – сказал Галани.

Лучшие идеи в одном проекте

Наконец, два года назад глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в правительство России с просьбой рассмотреть возможность утвердить национальный туристский маршрут, который бы охватывал города античного наследия Крыма, Севастополя и Краснодарского края, добавил Галани.
В том же обращении, по его словам, предлагалось рассмотреть возможность включения в число особо ценных объектов – достояния не только Крыма, но и всей Российской Федерации – тех памятников историко-культурного наследия античности, "которые сегодня по объективным причинам поддерживать в надлежащем состоянии за счет республиканского бюджета весьма затруднительно".
"И было получено положительное решение – отклики поступили от федеральных министерств – Минэкономразвития, которое курирует сферу туризма, и Министерства культуры, и завертелись административные механизмы", – отметил Галани.
Нынешний проект "Золотое кольцо Боспорского царства", по словам Галани, комбинирует в себе хорошие идеи Русского географического общества и Ассоциации городов античного наследия, а также тех административных и технологических подходов, которые проработало Министерство экономического развития.
"Стандарты и подходы разработаны, утверждены на федеральном уровне. Для того чтобы этот проект состоялся, он должен пройти рассмотрение на заседании экспертного совета при Минэкономразвития, куда входят самые опытные, квалифицированные эксперты российской туриндустрии", – подчеркнул Галани.

Дальше – больше

По словам Галани, проект является своеобразным стартапом для Крыма, призванным потянуть за собой "следующие административные решения и раскрутить спираль интереса, связанную с крымской тематикой и античной культурой".
И нет сомнений, что в дальнейшем "Золотое кольцо Боспорского царства" будет выдвигаться на статус "национальный", уверен он.

"Мы будем отрабатывать сначала с пробными группами туристов. Проведем их по этому маршруту, соберем мнения, впечатления и потом будем все дорабатывать. И после этого уже на федеральном уровне будет вынесено решение об отнесении этого проекта к характеристике "национальный", – сказал Галани.

По его словам, проект стартует из Симферополя, проходит через Евпаторию, Бахчисарай, Севастополь, Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь и завершается в Анапе и Тамани.
Для Крыма такие проекты, как этот, очень важны, и чем их число значительнее, тем лучше для всех – и для гостей полуострова, и для крымчан, поэтому "надо проявлять еще большую актвность", считает эксперт.
"Чем больше будет подобных маршрутов – "Золотое кольцо Боспорского царства", какие-нибудь винные дороги, "Поиск Алисы в Стране чудес в лавандовых полях Бахчисарая" – что угодно, тем лучше для крымчан, людей, которые работают в туристической отрасли региона, музейных учреждений и частных организаций. Для Крыма это популяризация, статусность и, конечно, поступления в бюджеты разных уровней", – заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вошел в топ популярных регионов для отдыха в России
Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз
Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым
 
КрымНовостиНовости КрымаЮрий ГоцанюкИсторияКультураКультурное наследиеТуризмВнутренний туризмТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:52Нападение на школу в Пермском крае и выговоры мэрам в Крыму: главное
22:23Отмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на Украине
22:11В России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточат
21:49Прорыв канализации под Вашингтоном распалил инфраструктурный кризис в США
21:22Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" станет национальным проектом
21:11На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
21:03Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
20:58США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира
20:45Раскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
20:40Трамп продлил санкции против России на один год
20:3211 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
20:28В Севастополе на "зебре" сбили 12-летнего ребенка на электросамокате
20:19В Севастополе автобусный маршрут на Северную сторону станет постоянным
20:06В Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"
19:45Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение юриста
19:37ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – Развожаев
19:25ФАС установила надбавку в 1% к грузовым тарифам
19:19Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов
19:06Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира
18:59Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште
Лента новостейМолния