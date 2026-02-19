https://crimea.ria.ru/20260219/marshrut-zolotoe-koltso-bosporskogo-tsarstva-stanet-natsionalnym-proektom-1153320386.html

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" станет национальным проектом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который запускают Крым, Севастополь и Кубань, обещает стать национальным проектом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил историк, начальник отдела информационно-организационной работы Делового и культурного центра РК Сергей Галани.Накануне глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк сообщил, что античные локации Севастополя, Крыма и Кубани объединит новый туристический маршрут – "Золотое кольцо Боспорского царства", соответствующая организационная работа, по его словам, уже завершается.Часть мирового наследияПо словам Галани, предыстория создания подобного проекта насчитывает не один год.Изначально, рассказал он, проект инициировали общественные структуры Краснодарского края вместе с профильным министерством. И хотя партнеров среди крымчан найти им удалось, концепция проекта касалась Крыма очень вскользь – только Керчи, древнего Пантикапея, потому, возможно, он тогда и "не выстрелил", считает Галани.Пять лет назад была предпринята еще одна попытка объединиться, которая обозначилась основанием Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья. Туда вошли города Ростовской области, Крыма, Севастополя и Краснодарского края с целью объединить усилия властей, учреждений культуры, музейного и научного сообществ для сохранения уникального наследия, которое вводит нас вместе с Европой в большие цивилизационные рамки, сказал эксперт.Лучшие идеи в одном проектеНаконец, два года назад глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в правительство России с просьбой рассмотреть возможность утвердить национальный туристский маршрут, который бы охватывал города античного наследия Крыма, Севастополя и Краснодарского края, добавил Галани.В том же обращении, по его словам, предлагалось рассмотреть возможность включения в число особо ценных объектов – достояния не только Крыма, но и всей Российской Федерации – тех памятников историко-культурного наследия античности, "которые сегодня по объективным причинам поддерживать в надлежащем состоянии за счет республиканского бюджета весьма затруднительно".Нынешний проект "Золотое кольцо Боспорского царства", по словам Галани, комбинирует в себе хорошие идеи Русского географического общества и Ассоциации городов античного наследия, а также тех административных и технологических подходов, которые проработало Министерство экономического развития."Стандарты и подходы разработаны, утверждены на федеральном уровне. Для того чтобы этот проект состоялся, он должен пройти рассмотрение на заседании экспертного совета при Минэкономразвития, куда входят самые опытные, квалифицированные эксперты российской туриндустрии", – подчеркнул Галани.Дальше – большеПо словам Галани, проект является своеобразным стартапом для Крыма, призванным потянуть за собой "следующие административные решения и раскрутить спираль интереса, связанную с крымской тематикой и античной культурой".И нет сомнений, что в дальнейшем "Золотое кольцо Боспорского царства" будет выдвигаться на статус "национальный", уверен он.По его словам, проект стартует из Симферополя, проходит через Евпаторию, Бахчисарай, Севастополь, Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь и завершается в Анапе и Тамани.Для Крыма такие проекты, как этот, очень важны, и чем их число значительнее, тем лучше для всех – и для гостей полуострова, и для крымчан, поэтому "надо проявлять еще большую актвность", считает эксперт."Чем больше будет подобных маршрутов – "Золотое кольцо Боспорского царства", какие-нибудь винные дороги, "Поиск Алисы в Стране чудес в лавандовых полях Бахчисарая" – что угодно, тем лучше для крымчан, людей, которые работают в туристической отрасли региона, музейных учреждений и частных организаций. Для Крыма это популяризация, статусность и, конечно, поступления в бюджеты разных уровней", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ популярных регионов для отдыха в России Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым

