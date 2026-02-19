Рейтинг@Mail.ru
Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/lyudey-pod-zavalami-bolshe-net-v-lipetskoy-oblasti-zavershilis-spasraboty-1153354068.html
Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы
Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы
На автозаводе "Моторинвест" в Липецкой области завершились поисково-спасательные работы. Под завалами не осталось людей. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T18:02
2026-02-19T18:02
липецкая область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111330/69/1113306990_0:56:3027:1759_1920x0_80_0_0_6a96427d61e4efba5a4e228a20c1f4b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На автозаводе "Моторинвест" в Липецкой области завершились поисково-спасательные работы. Под завалами не осталось людей. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС, сообщал ранее Артамонов. Он уточнял, что под завалами могут находиться люди. Позже стало известно, что пятерых пострадавших удалось извлечь – их осматривают медики.Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы 8 человек: 4 – в тяжелом состоянии, 4 – средней тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь, уточнил губернатор.Ранее здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. На месте обрушения здания обнаружены тела трех погибших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111330/69/1113306990_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e5860f6be67e00d61f991b513af68a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
липецкая область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, игорь артамонов
Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы

Людей под завалами больше нет - на автозаводе в Липецкой области завершились спасработы

18:02 19.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На автозаводе "Моторинвест" в Липецкой области завершились поисково-спасательные работы. Под завалами не осталось людей. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС, сообщал ранее Артамонов. Он уточнял, что под завалами могут находиться люди. Позже стало известно, что пятерых пострадавших удалось извлечь – их осматривают медики.
"Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы 8 человек: 4 – в тяжелом состоянии, 4 – средней тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь, уточнил губернатор.
Ранее здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. На месте обрушения здания обнаружены тела трех погибших.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Липецкая областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиИгорь Артамонов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Угроза лесных пожаров: в Крыму расширили список населенных пунктов
19:06Помощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мира
18:59Электрики на ногах с 2 часов ночи – когда дадут свет в Большой Алуште
18:53В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище
18:43У сакского динозавра Бронти появятся 15 маленьких друзей
18:34Игры кукловодов: для чего Залужный пошел в атаку на Зеленского
18:21Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд
18:02Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы
17:52В Севастополе закрыли рейд
17:29Выехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
17:22Новые сорта и питомники: виноградарство Крыма на пути к импортозамещению
17:09Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем
17:01В Севастополе возобновляют движение морского транспорта
16:55Россиянин Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде-2026 в ски-альпинизме
16:51Путин назвал Мадагаскар важным партнером России
16:47Еще двух человек спали из-под завалов на автозаводе в Липецкой области
16:41Севастополь вышел в лидеры по качеству жизни среди регионов России
16:30У исторического здания кинотеатра "Родина" в Балаклаве осыпалась стена
16:03ЧП в Пермском крае – раненный при нападении на школу в тяжелом состоянии
15:55Производитель металлоконструкций "СМК Шадринск" отпраздновал юбилей
Лента новостейМолния