Людей под завалами больше нет: в Липецкой области завершились спасработы

2026-02-19T18:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На автозаводе "Моторинвест" в Липецкой области завершились поисково-спасательные работы. Под завалами не осталось людей. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.В Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявлен режим ЧС, сообщал ранее Артамонов. Он уточнял, что под завалами могут находиться люди. Позже стало известно, что пятерых пострадавших удалось извлечь – их осматривают медики.Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы 8 человек: 4 – в тяжелом состоянии, 4 – средней тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь, уточнил губернатор.Ранее здание военной полиции обрушилось на территории военной части в городе Сертолово Ленинградской области. На месте обрушения здания обнаружены тела трех погибших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
