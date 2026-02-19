https://crimea.ria.ru/20260219/lavina-soshla-na-kempingi-v-karachaevo-cherkesii-1153342610.html
Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии при сходе лавины пострадали два кемпинга и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
2026-02-19T13:57
2026-02-19T13:57
2026-02-19T14:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Карачаево-Черкесии при сходе лавины пострадали два кемпинга и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.На месте работают спасатели – 13 человек и три единицы техники. На данный момент информация о пострадавших не поступала.В ведомстве отметили, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность.Ранее сообщалось, что в горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов. Под лавину попала группа из 20 лыжников и сноубордистов.Также 15 февраля двое детей 8 и 9 лет погибли в результате схода снега в Шалинском районе Свердловской области.Всего с начала года в России в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили в МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в МосквеВысота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 разаВ Крыму возбудили уголовное дело после падения сосульки на прохожего
