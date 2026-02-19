Рейтинг@Mail.ru
Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-Черкесии - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-Черкесии
Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-Черкесии - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии при сходе лавины пострадали два кемпинга и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T13:57
2026-02-19T14:05
карачаево-черкесия
новости
горы
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Карачаево-Черкесии при сходе лавины пострадали два кемпинга и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.На месте работают спасатели – 13 человек и три единицы техники. На данный момент информация о пострадавших не поступала.В ведомстве отметили, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность.Ранее сообщалось, что в горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов. Под лавину попала группа из 20 лыжников и сноубордистов.Также 15 февраля двое детей 8 и 9 лет погибли в результате схода снега в Шалинском районе Свердловской области.Всего с начала года в России в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили в МЧС России.
карачаево-черкесия
горы
РИА Новости Крым
карачаево-черкесия, новости, горы, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
Лавина сошла на кемпинги в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии лавина сошла на кемпинги в поселке Архыз

13:57 19.02.2026 (обновлено: 14:05 19.02.2026)
 
© Официальный канал Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике в MAXВ Карачаево-Черкесии на месте самопроизвольного схода лавины работают сотрудники МЧС России
В Карачаево-Черкесии на месте самопроизвольного схода лавины работают сотрудники МЧС России
© Официальный канал Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике в MAX
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Карачаево-Черкесии при сходе лавины пострадали два кемпинга и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
"Поступило сообщение о самопроизвольном сходе лавины в поселке Архыз. В результате происшествия частично пострадали 2 кемпинга и автомобиль", – говорится в сообщении.
На месте работают спасатели – 13 человек и три единицы техники. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
В ведомстве отметили, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность.
Ранее сообщалось, что в горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов. Под лавину попала группа из 20 лыжников и сноубордистов.
Также 15 февраля двое детей 8 и 9 лет погибли в результате схода снега в Шалинском районе Свердловской области.
Всего с начала года в России в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили в МЧС России.
Карачаево-ЧеркесияНовостиГорыМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Происшествия
 
