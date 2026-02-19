https://crimea.ria.ru/20260219/krym-investiruet-v-molochnoe-zhivotnovodstvo-i-uvelichivaet-zapasy-zerna-1153351479.html
Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
В Крыму реализуются крупные проекты по развитию молочного животноводства, птицеводства и зерновой инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции рассказал министр РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T21:03
2026-02-19T21:03
2026-02-19T21:03
крым
минсельхоз крыма
денис кратюк
сельское хозяйство
животноводство
животноводство в крыму
зерно
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137015051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d67cd0bbe1b7637084443767f86bfbde.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму реализуются крупные проекты по развитию молочного животноводства, птицеводства и зерновой инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Он отметил, что переработка молока в республике уже превышает текущие объемы производства: предприятия могут принять в 3-4 рада больше молока. Поэтому сейчас приоритетная задача – нарастить объемы производства.В области птицеводства "узким местом", по словам Кратюка, является инкубационное яйцо."По яичному направлению более 57-60% производим сами, остальное – приезжает. Ну, если фантазировать, то мне бы хотелось еще одно производство поставить, чтобы закрывать 80% потребностей. В среднем поддержка на отрасль выделяется порядка 250-400 млн рублей и в основном на поголовье", – рассказал министр.Кроме того, важную роль в животноводстве Крыма в целом играет кормовая база. Регион не богат на осадки, а потому и нет избытка кормов, пояснил Кратюк. При этом каждое предприятие должно иметь в запасе пропитания для животных на полтора года."Все наши хозяйства находятся на орошении, получают поливные корма", – уточнил министр.В ходе пресс-конференции обсуждался и зерновой вопрос. В Крыму удается накапливать запасы как буфер для стабильного снабжения и экспорта. По словам Картюка, традиционно объем сбора составляет около полутора миллионов тонн. Республика потребляет порядка 960 тысяч тонн, остальное – то, что можно реализовывать.Ранее сообщалось, что Крыму выделили экспортные квоты на 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курсСколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 годуВ Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137015051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c0be7260dec874d19fe1d099197f4ac.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, минсельхоз крыма, денис кратюк, сельское хозяйство, животноводство, животноводство в крыму, зерно, новости крыма
Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна
В Крыму расширяют возможности для переработки молока и экспорта зерна
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму реализуются крупные проекты по развитию молочного животноводства, птицеводства и зерновой инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"На Питерском форуме подписали два больших инвестпроекта – два молочных комплекса в Первомайском и Раздольненском районах. После их реализации в 2028-2029 годах прибавится порядка пяти тысяч дойных коров, которые будут давать 150-160 тонн молока в день", – рассказал министр.
Он отметил, что переработка молока в республике уже превышает текущие объемы производства: предприятия могут принять в 3-4 рада больше молока. Поэтому сейчас приоритетная задача – нарастить объемы производства.
В области птицеводства "узким местом", по словам Кратюка, является инкубационное яйцо.
"По яичному направлению более 57-60% производим сами, остальное – приезжает. Ну, если фантазировать, то мне бы хотелось еще одно производство поставить, чтобы закрывать 80% потребностей. В среднем поддержка на отрасль выделяется порядка 250-400 млн рублей и в основном на поголовье", – рассказал министр.
Кроме того, важную роль в животноводстве Крыма в целом играет кормовая база. Регион не богат на осадки, а потому и нет избытка кормов, пояснил Кратюк. При этом каждое предприятие должно иметь в запасе пропитания для животных на полтора года.
"Все наши хозяйства находятся на орошении, получают поливные корма", – уточнил министр.
В ходе пресс-конференции обсуждался и зерновой вопрос. В Крыму удается накапливать запасы как буфер для стабильного снабжения и экспорта. По словам Картюка, традиционно объем сбора составляет около полутора миллионов тонн. Республика потребляет порядка 960 тысяч тонн, остальное – то, что можно реализовывать.
Ранее сообщалось
, что Крыму выделили экспортные квоты на 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: