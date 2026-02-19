https://crimea.ria.ru/20260219/krym-investiruet-v-molochnoe-zhivotnovodstvo-i-uvelichivaet-zapasy-zerna-1153351479.html

Крым инвестирует в молочное животноводство и увеличивает запасы зерна

В Крыму реализуются крупные проекты по развитию молочного животноводства, птицеводства и зерновой инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции рассказал министр

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму реализуются крупные проекты по развитию молочного животноводства, птицеводства и зерновой инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Он отметил, что переработка молока в республике уже превышает текущие объемы производства: предприятия могут принять в 3-4 рада больше молока. Поэтому сейчас приоритетная задача – нарастить объемы производства.В области птицеводства "узким местом", по словам Кратюка, является инкубационное яйцо."По яичному направлению более 57-60% производим сами, остальное – приезжает. Ну, если фантазировать, то мне бы хотелось еще одно производство поставить, чтобы закрывать 80% потребностей. В среднем поддержка на отрасль выделяется порядка 250-400 млн рублей и в основном на поголовье", – рассказал министр.Кроме того, важную роль в животноводстве Крыма в целом играет кормовая база. Регион не богат на осадки, а потому и нет избытка кормов, пояснил Кратюк. При этом каждое предприятие должно иметь в запасе пропитания для животных на полтора года."Все наши хозяйства находятся на орошении, получают поливные корма", – уточнил министр.В ходе пресс-конференции обсуждался и зерновой вопрос. В Крыму удается накапливать запасы как буфер для стабильного снабжения и экспорта. По словам Картюка, традиционно объем сбора составляет около полутора миллионов тонн. Республика потребляет порядка 960 тысяч тонн, остальное – то, что можно реализовывать.Ранее сообщалось, что Крыму выделили экспортные квоты на 400 тысяч тонн пшеницы и 150 тысяч тонн ячменя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курсСколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 годуВ Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства

