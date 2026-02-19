https://crimea.ria.ru/20260219/krali-dannye-s-kompyuterov-po-vsemu-miru-pyat-zhiteley-yugry-idut-pod-sud-1153354239.html
Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд
Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд
Пятерых обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ судят в Югре. Об этом сообщает МВД РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T18:21
2026-02-19T18:21
2026-02-19T18:21
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
хакеры
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1d/1119852887_0:285:2698:1803_1920x0_80_0_0_86a2f2bc686717d25d6c85b72bc84a99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пятерых обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ судят в Югре. Об этом сообщает МВД РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Югры, Республики Коми и Тюменской области в возрасте от 21 до 36 лет. Они обвиняются в распространении вредоносной программы, с помощью которой они получали несанкционированный доступ к компьютерам граждан, а после похищали хранившуюся в устройствах информацию", - говорится в сообщении. Злоумышленники занимались противоправной деятельностью в период с сентября 2021 года по май 2022 года. Организатор – 21-летний житель Сургута – через закрытые сообщества вовлек в преступную схему четырех единомышленников, рассказали в ведомстве. "На видеохостинге подельники размещали ролики, где под видом дополнений к играм предлагали скачать программу, якобы дающую игровое преимущество. Пользователи по ссылкам помимо плагина загружали на компьютеры вредоносное приложение, запускавшееся скрытно. Это позволило фигурантам получить доступ к личным данным игроков. Затем соучастники собирали сведения о гражданах и за вознаграждение передавали их неустановленным лицам", - пояснили правоохранители детали аферы.По версии следователей, заражению подверглись более тысячи компьютеров, принадлежащих пользователям не только из России, а также из государств ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 273 УК РФ, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1d/1119852887_0:24:2698:2048_1920x0_80_0_0_57f1ba1bd28db588fe7c19196ea2413d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), хакеры, новости, происшествия
Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд
Пятерых обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ судят в Югре
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пятерых обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ судят в Югре. Об этом сообщает МВД РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Югры, Республики Коми и Тюменской области в возрасте от 21 до 36 лет. Они обвиняются в распространении вредоносной программы, с помощью которой они получали несанкционированный доступ к компьютерам граждан, а после похищали хранившуюся в устройствах информацию", - говорится в сообщении.
Злоумышленники занимались противоправной деятельностью в период с сентября 2021 года по май 2022 года. Организатор – 21-летний житель Сургута – через закрытые сообщества вовлек в преступную схему четырех единомышленников, рассказали в ведомстве.
"На видеохостинге подельники размещали ролики, где под видом дополнений к играм предлагали скачать программу, якобы дающую игровое преимущество. Пользователи по ссылкам помимо плагина загружали на компьютеры вредоносное приложение, запускавшееся скрытно. Это позволило фигурантам получить доступ к личным данным игроков. Затем соучастники собирали сведения о гражданах и за вознаграждение передавали их неустановленным лицам", - пояснили правоохранители детали аферы.
По версии следователей, заражению подверглись более тысячи компьютеров, принадлежащих пользователям не только из России, а также из государств ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 273 УК РФ, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.