Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд
Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд
Пятерых обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ судят в Югре. Об этом сообщает МВД РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пятерых обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ судят в Югре. Об этом сообщает МВД РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Югры, Республики Коми и Тюменской области в возрасте от 21 до 36 лет. Они обвиняются в распространении вредоносной программы, с помощью которой они получали несанкционированный доступ к компьютерам граждан, а после похищали хранившуюся в устройствах информацию", - говорится в сообщении. Злоумышленники занимались противоправной деятельностью в период с сентября 2021 года по май 2022 года. Организатор – 21-летний житель Сургута – через закрытые сообщества вовлек в преступную схему четырех единомышленников, рассказали в ведомстве. "На видеохостинге подельники размещали ролики, где под видом дополнений к играм предлагали скачать программу, якобы дающую игровое преимущество. Пользователи по ссылкам помимо плагина загружали на компьютеры вредоносное приложение, запускавшееся скрытно. Это позволило фигурантам получить доступ к личным данным игроков. Затем соучастники собирали сведения о гражданах и за вознаграждение передавали их неустановленным лицам", - пояснили правоохранители детали аферы.По версии следователей, заражению подверглись более тысячи компьютеров, принадлежащих пользователям не только из России, а также из государств ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 273 УК РФ, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), хакеры, новости, происшествия
Крали данные с компьютеров по всему миру: пять жителей Югры идут под суд

Пятерых обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ судят в Югре

18:21 19.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пятерых обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ судят в Югре. Об этом сообщает МВД РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Югры, Республики Коми и Тюменской области в возрасте от 21 до 36 лет. Они обвиняются в распространении вредоносной программы, с помощью которой они получали несанкционированный доступ к компьютерам граждан, а после похищали хранившуюся в устройствах информацию", - говорится в сообщении.
Злоумышленники занимались противоправной деятельностью в период с сентября 2021 года по май 2022 года. Организатор – 21-летний житель Сургута – через закрытые сообщества вовлек в преступную схему четырех единомышленников, рассказали в ведомстве.
"На видеохостинге подельники размещали ролики, где под видом дополнений к играм предлагали скачать программу, якобы дающую игровое преимущество. Пользователи по ссылкам помимо плагина загружали на компьютеры вредоносное приложение, запускавшееся скрытно. Это позволило фигурантам получить доступ к личным данным игроков. Затем соучастники собирали сведения о гражданах и за вознаграждение передавали их неустановленным лицам", - пояснили правоохранители детали аферы.
По версии следователей, заражению подверглись более тысячи компьютеров, принадлежащих пользователям не только из России, а также из государств ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 273 УК РФ, вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.
