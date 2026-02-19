https://crimea.ria.ru/20260219/kogda-v-sudake-nachnut-remontirovat-razrushennuyu-shtormom-naberezhnuyu-1153328269.html

Когда в Судаке начнут ремонтировать разрушенную штормом набережную

Восстановительные работы на набережной в Судаке, которую в очередной раз разрушил шторм, планируется начать 24 февраля и завершить к курортному сезону вместе со РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Восстановительные работы на набережной в Судаке, которую в очередной раз разрушил шторм, планируется начать 24 февраля и завершить к курортному сезону вместе со второй очередью. На эти внеплановые работы ориентировочно потребуется еще 30 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.Накануне стало известно, что в Судаке после очередного шторма обрушился участок набережной, благоустроенной два года назад."Набережная была благоустроена: были новые МАФы (малые архитектурные формы – ред.) установлены, лавочки, освещение, плитка новая, ограждения. А БУСы – берегоукрепительные сооружения, они были старого происхождения, я думаю, что годов 1990-х эти подпорные стены. И, к сожалению, сейчас, когда сильные штормы, подмывает... Соответственно, подмыло подпорную стену и она обрушилась", – объяснил причину ЧП глава администрации.Отреагировали на произошедшее, по словам Чебышева, оперативно: на место уже утром 18 февраля приехала комиссия, произвели обход территории, и было принято решение о срочном демонтаже, чтобы спасти то, что возможно. Восстанавливать утраченное намерены в кратчайшие сроки, заверил глава округа.Для не предвиденных работ, по его словам, потребуются еще десятки миллионов. "Пока о точных суммах не могу говорить, потому что специалисты просчитывают, смотрят, что произошло при разрушениях... Ну, ориентируемся в районе 30 миллионов", – заявил глава округа. По его словам, в реконструкции набережной, вероятно, будет помогать инвестор.Подобный инцидент из-за старости и ветхости берегоукрепительных сооружений в Судаке возможен и на других участках набережной, например в районе военного санатория, предположил глава округа."В принципе, все те места, которые были построены еще, наверное, во времена Советского Союза, уязвимы, где-то подмывается. В таких уязвимых местах в открытой местности, где волнорезы не установлены, происходят подмытия. А в основном у нас от городского причала под крепостью Генуэзской до центральных пляжей и военного санатория везде установлены так называемые волнорезы. Где их нет – открытая местность – там, к сожалению, более уязвимые места", – поделился Чебышев.По его словам, сейчас в Судаке совместно с профильным министерством разрабатывают проект реконструкции таких открытых участков, чтобы не просто были потрачены деньги, а не происходило больше таких повреждений."Здесь волнорезы создавать, я думаю, уже смысла нет. Просто нужно усилить конструкцию, которая простояла 30 лет. Там обычные бетонные блоки были уложены друг под друга. Просто нужно усилить, вывести монолитные подпорные стены, произвести бурение, и, я думаю, это будет качественно", – подытожил гость эфира.Ухудшение погоды в Крыму: дорожная обстановка на полуостровеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 годуКогда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма векаВ Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий

