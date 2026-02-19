Рейтинг@Mail.ru
Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем
Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем
Движение по путепроводу на дороге Джанкой – Маслово в Крыму откроют до конца 2026 года. Об этом сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Движение по путепроводу на дороге Джанкой – Маслово в Крыму откроют до конца 2026 года. Об этом сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк.13 ноября 2024 года в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали двух пострадавших и передали их врачам. Для передвижения были разработаны альтернативные маршруты через Соленой Озеро. До этого времени председатель Совмина поручил "Крымавтодору" не реже двух раз в месяц проводить профилирование временной автомобильной дороги, используемой для объезда разрушенного путепровода.
крым
джанкойский район
Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем

В Крыму движение по рухнувшему мосту под Джанкоем запустят до конца 2026 года

17:09 19.02.2026 (обновлено: 17:18 19.02.2026)
 
© РИА Новости КрымРухнувший мост Джанкойском районе Крым
Рухнувший мост Джанкойском районе Крым - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Движение по путепроводу на дороге Джанкой – Маслово в Крыму откроют до конца 2026 года. Об этом сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк.
13 ноября 2024 года в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали двух пострадавших и передали их врачам. Для передвижения были разработаны альтернативные маршруты через Соленой Озеро.
"Рабочее движение по путепроводу на автомобильной дороге Джанкой–Маслово будет запущено до конца 2026 года. Подрядная организация должна приступить к строительно‑монтажным работам не позднее 1 апреля", - написал Гоцанюк в Telegram-канале.
До этого времени председатель Совмина поручил "Крымавтодору" не реже двух раз в месяц проводить профилирование временной автомобильной дороги, используемой для объезда разрушенного путепровода.
