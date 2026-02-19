https://crimea.ria.ru/20260219/kogda-otkroyut-dvizhenie-po-rukhnuvshemu-v-2024-godu-mostu-pod-dzhankoem-1153352900.html

Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем

Движение по путепроводу на дороге Джанкой – Маслово в Крыму откроют до конца 2026 года. Об этом сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 19.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Движение по путепроводу на дороге Джанкой – Маслово в Крыму откроют до конца 2026 года. Об этом сообщил председатель Совмина Юрий Гоцанюк.13 ноября 2024 года в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово произошло обрушение моста над железнодорожным полотном. Спасатели деблокировали двух пострадавших и передали их врачам. Для передвижения были разработаны альтернативные маршруты через Соленой Озеро. До этого времени председатель Совмина поручил "Крымавтодору" не реже двух раз в месяц проводить профилирование временной автомобильной дороги, используемой для объезда разрушенного путепровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке после шторма рухнул участок набережнойСнег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениямиНа дороге из Судака в Новый Свет после обвала ввели реверсивное движение

