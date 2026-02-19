Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 19 февраля - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/kakoy-segodnya-prazdnik-19-fevralya-1135025291.html
Какой сегодня праздник: 19 февраля
Какой сегодня праздник: 19 февраля - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Какой сегодня праздник: 19 февраля
19 февраля планета отмечает Всемирный день китов, в России поздравляют орнитологов. А еще дата считается днем рождения Photoshop. РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T00:00
2026-02-19T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
россия
в мире
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111501/73/1115017333_0:256:966:800_1920x0_80_0_0_2c21e074a83fd4ae09daa4feee9300ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 19 февраля планета отмечает Всемирный день китов, в России поздравляют орнитологов. А еще дата считается днем рождения Photoshop.Что празднуют в России и миреСвой профессиональный праздник отмечают специалисты, изучающие жизнь птиц – орнитологи. День орнитолога ведет свою историю с 19 февраля 1983 года – тогда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Также в стране функционирует "Союз охраны птиц России", который занимается популяризацией орнитологии, изучением и сохранением видового разнообразия птиц.Страны, чьи берега омываются морями и океанами, отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Морские котики, киты, тюлени, дельфины – млекопитающие, которых на планете осталось всего 119 видов. Цель праздника – привлечение внимания общественности к вопросам защиты этих животных.Еще сегодня День военно-оркестровой службы ВС РФ и Международный день перетягивания каната. Именины у Анатолия, Василия, Ивана, Александра, Дорофеи, Кристины, Дмитрия, Иулиана, Максима, Марфы, Марии, Арсения.Знаменательные событияВ 1726 году императрица Екатерина I учредила Верховный Тайный совет – совещательный орган, решавший важнейшие государственные задачи.В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал первый в мире прибор для записи и воспроизведения звука – фонограф.В 1938 году первая в мире советская дрейфующая полярная научно-исследовательская станция "Северный полюс-1" завершила свои работы по освоению Арктики.В 1990 году вышла в свет первая официальная версия программы графического редактора Photoshop 1.0. Дату принято считать днем рождения программы.Кто родился19 февраля 1473 года родился польский астроном и математик Николай Коперник. Именно он сформулировал представление о гелиоцентрической системе мира. Ученый опроверг теорию мироустройства древних греков и предположил, что центральным небесным телом во Вселенной является Солнце, а вокруг него вращаются Земля и другие планеты. Учение Коперника положило начало первой научной революции.В 1630 году на свет появился Шиваджи – национальный герой Индии. Шиваджи поднял восстание против мусульманских властителей в Индии и к 1674 году создал на территории штата Махараштра и прилегающих землях могучее государство маратхов. Деятельность Шиваджи вскрыла слабость властвующей империи Великих Моголов и подготовила ее падение.Также 19 февраля родились певцы Юрий Антонов, японский писатель Рю Мураками, американский актер Джефф Дэниэлс.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111501/73/1115017333_0:231:758:800_1920x0_80_0_0_a1090266e240e7be4d01bcedb05475f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история
Какой сегодня праздник: 19 февраля

Что отмечают в России и в мире в среду, 19 февраля

00:00 19.02.2026
 
© Фото Анастасии ПостниковойДельфин в Черном море
Дельфин в Черном море
© Фото Анастасии Постниковой
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 19 февраля планета отмечает Всемирный день китов, в России поздравляют орнитологов. А еще дата считается днем рождения Photoshop.

Что празднуют в России и мире

Свой профессиональный праздник отмечают специалисты, изучающие жизнь птиц – орнитологи. День орнитолога ведет свою историю с 19 февраля 1983 года – тогда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Также в стране функционирует "Союз охраны птиц России", который занимается популяризацией орнитологии, изучением и сохранением видового разнообразия птиц.
Страны, чьи берега омываются морями и океанами, отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Морские котики, киты, тюлени, дельфины – млекопитающие, которых на планете осталось всего 119 видов. Цель праздника – привлечение внимания общественности к вопросам защиты этих животных.
Еще сегодня День военно-оркестровой службы ВС РФ и Международный день перетягивания каната.
Именины у Анатолия, Василия, Ивана, Александра, Дорофеи, Кристины, Дмитрия, Иулиана, Максима, Марфы, Марии, Арсения.

Знаменательные события

В 1726 году императрица Екатерина I учредила Верховный Тайный совет – совещательный орган, решавший важнейшие государственные задачи.
В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал первый в мире прибор для записи и воспроизведения звука – фонограф.
В 1938 году первая в мире советская дрейфующая полярная научно-исследовательская станция "Северный полюс-1" завершила свои работы по освоению Арктики.
В 1990 году вышла в свет первая официальная версия программы графического редактора Photoshop 1.0. Дату принято считать днем рождения программы.

Кто родился

19 февраля 1473 года родился польский астроном и математик Николай Коперник. Именно он сформулировал представление о гелиоцентрической системе мира. Ученый опроверг теорию мироустройства древних греков и предположил, что центральным небесным телом во Вселенной является Солнце, а вокруг него вращаются Земля и другие планеты. Учение Коперника положило начало первой научной революции.
В 1630 году на свет появился Шиваджи – национальный герой Индии. Шиваджи поднял восстание против мусульманских властителей в Индии и к 1674 году создал на территории штата Махараштра и прилегающих землях могучее государство маратхов. Деятельность Шиваджи вскрыла слабость властвующей империи Великих Моголов и подготовила ее падение.
Также 19 февраля родились певцы Юрий Антонов, японский писатель Рю Мураками, американский актер Джефф Дэниэлс.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиРоссияВ миреИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мороз, снег и штормовой ветер обрушатся на Крым в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 19 февраля
23:47Путину понравились крымские лимоны
23:37Лавров назвал отношения России и США при Трампе прагматичными
23:34Что США ответили на предложение России выделить $1 млрд для Газы
23:21Путин: сроки восстановления объектов культурного наследия нужно сократить
23:17Ракетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
23:13Маргарита Симоньян заявила о гордости быть "первым пропагандистом России"
23:09Рейд в Севастополе закрыт
22:53Второй день переговоров в Женеве и штормовое в Крыму – главное за день
22:52Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в Сирии
22:45Зеленский не хочет мира - Лавров
22:33Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
22:31Бесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году
22:29Лавров: Европа в истерике требует участия в переговорах по Украине
22:16В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России
22:06На Анапу идут шестиметровые волны
21:53Севастополь вошел в топ регионов по модернизации здравоохранения
21:46Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым опасную баранину
21:34Пожар на Ильском нефтезаводе локализован на площади 700 "квадратов"
Лента новостейМолния