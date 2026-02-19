https://crimea.ria.ru/20260219/kakoy-segodnya-prazdnik-19-fevralya-1135025291.html

Какой сегодня праздник: 19 февраля

Какой сегодня праздник: 19 февраля - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Какой сегодня праздник: 19 февраля

19 февраля планета отмечает Всемирный день китов, в России поздравляют орнитологов. А еще дата считается днем рождения Photoshop. РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T00:00

2026-02-19T00:00

2026-02-19T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

россия

в мире

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111501/73/1115017333_0:256:966:800_1920x0_80_0_0_2c21e074a83fd4ae09daa4feee9300ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 19 февраля планета отмечает Всемирный день китов, в России поздравляют орнитологов. А еще дата считается днем рождения Photoshop.Что празднуют в России и миреСвой профессиональный праздник отмечают специалисты, изучающие жизнь птиц – орнитологи. День орнитолога ведет свою историю с 19 февраля 1983 года – тогда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Также в стране функционирует "Союз охраны птиц России", который занимается популяризацией орнитологии, изучением и сохранением видового разнообразия птиц.Страны, чьи берега омываются морями и океанами, отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Морские котики, киты, тюлени, дельфины – млекопитающие, которых на планете осталось всего 119 видов. Цель праздника – привлечение внимания общественности к вопросам защиты этих животных.Еще сегодня День военно-оркестровой службы ВС РФ и Международный день перетягивания каната. Именины у Анатолия, Василия, Ивана, Александра, Дорофеи, Кристины, Дмитрия, Иулиана, Максима, Марфы, Марии, Арсения.Знаменательные событияВ 1726 году императрица Екатерина I учредила Верховный Тайный совет – совещательный орган, решавший важнейшие государственные задачи.В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал первый в мире прибор для записи и воспроизведения звука – фонограф.В 1938 году первая в мире советская дрейфующая полярная научно-исследовательская станция "Северный полюс-1" завершила свои работы по освоению Арктики.В 1990 году вышла в свет первая официальная версия программы графического редактора Photoshop 1.0. Дату принято считать днем рождения программы.Кто родился19 февраля 1473 года родился польский астроном и математик Николай Коперник. Именно он сформулировал представление о гелиоцентрической системе мира. Ученый опроверг теорию мироустройства древних греков и предположил, что центральным небесным телом во Вселенной является Солнце, а вокруг него вращаются Земля и другие планеты. Учение Коперника положило начало первой научной революции.В 1630 году на свет появился Шиваджи – национальный герой Индии. Шиваджи поднял восстание против мусульманских властителей в Индии и к 1674 году создал на территории штата Махараштра и прилегающих землях могучее государство маратхов. Деятельность Шиваджи вскрыла слабость властвующей империи Великих Моголов и подготовила ее падение.Также 19 февраля родились певцы Юрий Антонов, японский писатель Рю Мураками, американский актер Джефф Дэниэлс.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история