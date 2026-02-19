Рейтинг@Mail.ru
Как зарождался Крымский мост 10 лет назад - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260219/kak-zarozhdalsya-krymskiy-most-10-let-nazad-1153341488.html
Как зарождался Крымский мост 10 лет назад
Как зарождался Крымский мост 10 лет назад - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Как зарождался Крымский мост 10 лет назад
Ровно 10 лет назад Росавтодор получил итоговое разрешение на строительство крупнейшего инфраструктурного объекта Юга России — моста через Керченский пролив. Об... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T13:20
2026-02-19T13:20
крым
новости крыма
крымский мост
росавтодор
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:398:1161:1051_1920x0_80_0_0_01606512f11a75dcd27e9b4f3436cbe5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад Росавтодор получил итоговое разрешение на строительство крупнейшего инфраструктурного объекта Юга России — моста через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства.19 февраля 2016 года – с этой даты началась история легендарного соединения двух берегов — Керчи и Тамани. С самого старта проекта специалисты вели непрерывный мониторинг гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик акватории. Также оценивали состояние ихтиофауны. Экомониторинг продолжался до завершения строительства.Подготовка к строительству объекта была масштабной. Эксперты провели различные изыскания и историко-археологические исследования. Специалисты обнаружили сотни тысяч археологических находок – их передали в музей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20230515/krymskiy-most-5-let-1128652024.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:264:1161:1135_1920x0_80_0_0_2b7d1cd10ba5402d555185a63817cb77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, росавтодор, новости
Как зарождался Крымский мост 10 лет назад

Как зарождался Крымский мост 10 лет назад

13:20 19.02.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад Росавтодор получил итоговое разрешение на строительство крупнейшего инфраструктурного объекта Юга России — моста через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства.
19 февраля 2016 года – с этой даты началась история легендарного соединения двух берегов — Керчи и Тамани. С самого старта проекта специалисты вели непрерывный мониторинг гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик акватории. Также оценивали состояние ихтиофауны. Экомониторинг продолжался до завершения строительства.
Подготовка к строительству объекта была масштабной. Эксперты провели различные изыскания и историко-археологические исследования. Специалисты обнаружили сотни тысяч археологических находок – их передали в музей.
"Объект объединил все лучшее, что есть в современном мостостроении: а это не только проектирование и строительство, но и сплоченную команду специалистов со всей России. Мост стал символом единства, примером масштабной работы, стойкости характера отечественных профессионалов", - отмечается в ТГ-канале Росавтодора.
Крымский мост
15 мая 2023, 00:00
Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостРосавтодорНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:20Как зарождался Крымский мост 10 лет назад
13:15Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная
13:06Telegram ответил на обвинения Минцифры России о доступе к перепискам
13:00В Алуште обнаружили зараженных бешенством лис
12:47Биометрический контроль на границе РФ выявил почти 50 тысяч нарушителей
12:39Подрыв "Северного потока" одобрил Залужный – СМИ
12:22Переговоры России и Украины - где пройдет новая встреча
12:17Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
12:06ОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ
11:54Дипломатический скандал: в Израиле задержали журналиста Такера Карлсона
11:4121 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца
11:20На Южном берегу Крыма перебои в движении транспорта и отключения света
11:09Шторм в Крыму - ситуация в горах и на дорогах
10:57В Ростовской области мужчина взорвал гранату и ранил полицейских
10:45Поиск пропавших в Азовском море рыбаков идет уже неделю
10:3612 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" - движение ограничено
10:30Сильный ветер валит деревья на дороги Крыма
10:20Нападение в школе Пермского края – все о ЧП к этом часу
10:11В колонии Забайкалья ликвидировали террористическую ячейку
10:08Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия
Лента новостейМолния