Как зарождался Крымский мост 10 лет назад

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад Росавтодор получил итоговое разрешение на строительство крупнейшего инфраструктурного объекта Юга России — моста через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства.19 февраля 2016 года – с этой даты началась история легендарного соединения двух берегов — Керчи и Тамани. С самого старта проекта специалисты вели непрерывный мониторинг гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик акватории. Также оценивали состояние ихтиофауны. Экомониторинг продолжался до завершения строительства.Подготовка к строительству объекта была масштабной. Эксперты провели различные изыскания и историко-археологические исследования. Специалисты обнаружили сотни тысяч археологических находок – их передали в музей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад Росавтодор получил итоговое разрешение на строительство крупнейшего инфраструктурного объекта Юга России — моста через Керченский пролив.
19 февраля 2016 года – с этой даты началась история легендарного соединения двух берегов — Керчи и Тамани. С самого старта проекта специалисты вели непрерывный мониторинг гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик акватории. Также оценивали состояние ихтиофауны. Экомониторинг продолжался до завершения строительства.
Подготовка к строительству объекта была масштабной. Эксперты провели различные изыскания и историко-археологические исследования. Специалисты обнаружили сотни тысяч археологических находок – их передали в музей.
"Объект объединил все лучшее, что есть в современном мостостроении: а это не только проектирование и строительство, но и сплоченную команду специалистов со всей России. Мост стал символом единства, примером масштабной работы, стойкости характера отечественных профессионалов", - отмечается в ТГ-канале Росавтодора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.