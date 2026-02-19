https://crimea.ria.ru/20260219/kak-zarozhdalsya-krymskiy-most-10-let-nazad-1153341488.html

Как зарождался Крымский мост 10 лет назад

Как зарождался Крымский мост 10 лет назад - РИА Новости Крым, 19.02.2026

Как зарождался Крымский мост 10 лет назад

Ровно 10 лет назад Росавтодор получил итоговое разрешение на строительство крупнейшего инфраструктурного объекта Юга России — моста через Керченский пролив. Об... РИА Новости Крым, 19.02.2026

2026-02-19T13:20

2026-02-19T13:20

2026-02-19T13:20

крым

новости крыма

крымский мост

росавтодор

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:398:1161:1051_1920x0_80_0_0_01606512f11a75dcd27e9b4f3436cbe5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад Росавтодор получил итоговое разрешение на строительство крупнейшего инфраструктурного объекта Юга России — моста через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства.19 февраля 2016 года – с этой даты началась история легендарного соединения двух берегов — Керчи и Тамани. С самого старта проекта специалисты вели непрерывный мониторинг гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик акватории. Также оценивали состояние ихтиофауны. Экомониторинг продолжался до завершения строительства.Подготовка к строительству объекта была масштабной. Эксперты провели различные изыскания и историко-археологические исследования. Специалисты обнаружили сотни тысяч археологических находок – их передали в музей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20230515/krymskiy-most-5-let-1128652024.html

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, росавтодор, новости