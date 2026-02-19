https://crimea.ria.ru/20260219/iz-za-napadeniya-na-rebenka-v-shkolakh-aleksandrovska-ostanovili-zanyatiya-1153330747.html
Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия
Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия - РИА Новости Крым, 19.02.2026
Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия
Из-за инцидента с нападением на школьника в городе Александровске Пермского края до 24 февраля приостановлены занятия во всех школах. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.02.2026
2026-02-19T10:08
2026-02-19T10:08
2026-02-19T10:08
пермский край
происшествия
новости
школа
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Из-за инцидента с нападением на школьника в городе Александровске Пермского края до 24 февраля приостановлены занятия во всех школах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и науки.Утром в четверг в одной из школ Александровска семиклассник ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.В связи с инцидентом на место выехали профильные специалисты министерства образования и науки региона.Отмечается, что во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности.7 февраля в Уфе подросток в одном из общежитий вуза напал с ножом на студентов и двух полицейских. Также сообщалось, что в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
