Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия

Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия

Из-за инцидента с нападением на школьника в городе Александровске Пермского края до 24 февраля приостановлены занятия во всех школах. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.02.2026

пермский край

происшествия

новости

школа

безопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Из-за инцидента с нападением на школьника в городе Александровске Пермского края до 24 февраля приостановлены занятия во всех школах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и науки.Утром в четверг в одной из школ Александровска семиклассник ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.В связи с инцидентом на место выехали профильные специалисты министерства образования и науки региона.Отмечается, что во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности.7 февраля в Уфе подросток в одном из общежитий вуза напал с ножом на студентов и двух полицейских. Также сообщалось, что в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

пермский край

2026

